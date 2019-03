Stiri pe aceeasi tema

- „Under”, primul restaurant subacvatic din Europa, a fost inaugurat in sudul Norvegiei si, pana in prezent, au fost facute peste 7.000 de rezervari, relateaza Reuters. Cladirea a fost realizata de firma de arhitectura Snoehetta, care si-a mai pus amprenta pe Opera din Oslo…

- Fostul avocat al lui Donald Trump, Michael Cohen, a atacat in justitie joi Trump Organization, fostul sau angajator, pentru a-i cere rambursarea a cel putin 1,9 milioane de dolari drept onorarii de avocat, conform AFP si Reuters. In reclamatia sa, inregistrata la Curtea Suprema a statului New York,…

- Reprezentantul Permanent al Romaniei la ONU, ambasadorul Ion Jinga, a sustinut o interventie joi, 21 februarie 2019, in calitate de co-gazda a celui de-al doilea eveniment de nivel inalt pe tema bolilor rare, organizat de Comitetul Organizatiilor Non-Guvernamentale pentru Boli Rare. Amintind ca, in…

- David Gilmour, legendarul membru Pink Floyd urmeaza sa scoata la licitatie undeva in jurul a 120 de chitari, totul pentru caritate.Licitatia va avea loc in New York pe 20 iunie anul acesta, la una dintre cele mai cunoscute case de licitatii - Christie's.

- Festivalul oficial Woodstock 50 va avea loc in perioada 16 si 18 august, in Watkins Glen (New York), a anuntat miercuri Michael Lang, cofondator si coproducator al evenimentului din 1969, relateaza news.ro.Citește și: Descoperire fara precedent a lui Rareș Bogdan! Guvernul intra la rupere…

- In 2019, in afara de tensiuni, amenintari si contra-amenintari, negocieri ciudate si aliante asemenea, vom mai putea vorbi si despre altceva? Mai vrem sa stim ca exista si altceva dincolo de peisajul de intoleranta, xenofobie, de discursurile pline de ura aspra si neostoita sau de discursurile din ce…

- La 50 de ani de la festivalul de muzica de la Woodstock, un reper al miscarii hippie, un eveniment aniversar va avea loc in august 2019, pe acelasi teren situat in nordul orasului New York, a relatat vineri Reuters. Organizatia Bethel Woods Center for the Arts a anuntat organizarea unui…

- Bursa de la New York a inchis in scadere sesiunea de miercuri ca urmare a faptului ca Banca centrala americana a majorat miercuri, pentru a patra oara in acest an, dobanda de intervenție, potrivit Reuters. Dow Jones a scazut cu 1,5%, iar Nasdaq cu 2,17%.