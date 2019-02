Salata de varza rosie, merge în combinaţie cu aproape orice mâncare Salata de varza rosie Mod de preparare Salata de varza rosie Varza, atat cea rosie cat si cea alba, o curatam de foile de deasupra care nu sunt bune, o spalam bine si o tocam marunt. O punem intr-un castron mare cu sare dupa gust. O acoperim si o lasam cam 1 ora sa lase zeama. Intre timp pregatim restul legumelor. Morcovul il curatam, il spalam si il taiem rondele, iar conopida o curatam o spalam si o rupem buchetele mici. Varza o stoarcem cu mana pt a o scurge de zeama, o punem apoi in alt castron mare, o amestecam cu morcovul, conopida, cateva boabe de piper si cateva foi de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Urzicile se curata, se spala bine si se pun la fiert in apa cu sare. Intr-o tigaie se incinge uleiul si se pune la calit usturoiul, peste care se adauga urzicile fierte si cu putina zeama. Le lasam sa se caleasca, le amestecam bine cu o lingura, adaugam si faina, sare si piper dupa gust si le frecam…

- Mod de pregatire salata orientala cu ou Se spala cartofii bine si se pun la fiert in apa cu sare. Dupa fierbere ii racim, curatam de coaja si ii taiem cubulete (sau cum preferati). Castravetii ii spalam si ii taiem rondele. Ouale le curatam de coaja si dupa aceea le taiem rondele/cubulete…

- Mod de preparare Ciorbita de legume Legumele se curata, se spala bine si se taie cubulete. Fasolea pastai o rupem in 2. Punem legumele intr-o oala, acoperim cu apa, punem si sare dupa gust si punem pe foc. Cand sunt patrunse bine legumele adaugam borsul. Mai lasam sa fiarba 3 minute, gustam…

- Desfacem rodia si scoatem semintele. Portocala o decojim cu cutitul avand gria se eliminam pe cat posibil pielita alba. Zeama rezultata in urma acestei operatiuni o pastram pentru asezonarea salatei. Pieptul de pui il batem cu ciocanul de snitele, il asezonam cu sare si piper si il punem pe…

- Mod de preparare Clatite umplute cu frisca Aluatul- amestecam ouale cu laptele. Adaugam treptat iaurtul, zaharul si esenta. Mixam bine impreuna si adaugam un praf de sare si plicurile da zahar vanilat. La final adaugam faina treptat pana devine un aluat subtire. Punem putin ulei in…

- Ingrediente salata de castraveti cu iaurt si usturoi: 3 castraveti 100 ml iaurt 2 linguri smantana cateva fire marar sare, piper dupa gust 3 catei usturoi Mod de preparare Salata de castraveti cu iaurt si usturoi: Castravetii ii spalam, ii taiem…

- Mod de preparare Salata de peste Am folosit peste din conserva, l-am scurs de ulei, l-am pus intr-un castronel, am adaugat 4 linguri suc de rosii si o ceapa curatata, spalata si taiata foarte marunt. La final am adaugat zeama de la o jumatate de lamaie si am potrivit de sare si piper.…

- Mod de preparare salata orientala cu kaiser Se fierb ouale, se clatesc cu apa rece, se curata si se taie dupa preferinta. Cartofii se spala si se pun la fiert in apa cu sare. Cand sunt gata fierti se curata, se taie rondele si se amesteca cu ceapa tocata, sare ulei si otet.…