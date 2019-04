Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu net a crescut in februarie, nominal, cu 17,9% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.933 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 13,6%, ritm scazut fata de cel inregistrat in ianuarie, potrivit datelor transmise luni de Institutul…

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica, constructorii, alaturi de angajații din invațamant și din sanatate au inregistrat cel mai puternic ritm de creștere a venitului net in perioada ianuarie 2018- ianuarie 2019. Salariile din construcții au urcat cu 45% in intervalul…

- Constructorii, alaturi de angajații din invațamant și din sanatate au inregistrat cel mai puternic ritm de creștere a venitului net in perioada ianuarie 2018- ianuarie 2019, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistica.

- Castigul salarial mediu net a crescut in decembrie 2018, nominal, cu 12,5% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.957 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 8,9%, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).Citește…

- Salariul mediu net in Romania a crescut cu aproape 13 la suta, in decembrie 2018, fata de aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate, luni, de Institutul Național de Statistica (INS).

- Statisticile oficiale arata ca salariul mediu a crescut cu 13,3% anul trecut, in vreme ce inflația a fost de doar 3,27% in luna decembrie. S-ar putea concluziona ca fiecare roman a ramas cu un plus de 10% din venituri in buzunare dupa anul 2018. Situația nu este insa deloc așa, arata economiștii. Deși…

- Salariul mediu net din Educație a fost, in noiembrie 2018, de 2.877 de lei, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistica. In urma cu exact 4 ani, in luna noiembrie 2014, potrivit datelor publicate atunci de INS, salariul mediu net in Invațamant era de 1.567 de lei. Intre…

- La nivelul fiecarei gospodarii din Romania, venitul total mediu lunar a fost de 1.713 lei pe persoana, iar cheltuiala medie totala s-a ridicat la 1.497 lei/persoana.Conform INS, veniturile banesti au fost, in medie, de 4.090 lei lunar pe gospodarie (1.573 lei pe persoana), iar veniturile…