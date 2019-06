Salariile din Cluj, peste media națională Valorile cele mai mari ale câstigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activitati de servicii în tehnologia informatiei (inclusiv activitati de servicii informatice – 7.192 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbracaminte (1.785 lei). De asemenea, comparativ cu luna aprilie a anului precedent, câstigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,8%, potrivit unui raport recent al Institului Național de Statistica (INS). În comparație, la nivelul județului Cluj, câstigul salarial mediu nominal brut… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

