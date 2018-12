Stiri pe aceeasi tema

- Cat caștiga un parlamentar in Romania? Este intrebarea care sta pe buzele multor romani. Motivul? Pensiile speciale propuse de Parlamentari au starnit numeroase controverse, iar aleșii au alocat și mai mulți bani pentru cele doua camere. Astfel, Bugetele Camerei Deputatilor si Senatului au fost majorate…

- Peste 32.000 caștiga mai mult de 5.000 de euro, potrivit datelor de la Revisal, aferente lunii septembrie 2018. Acești oameni ocupa poziții de top in domeniul vanzarilor, in IT sau in industria financiara ori sunt simpli angajați pe poziții care necesita abilitați și competențe foarte rar intalnite.…

- Datele oficiale de vanzari nu reflecta in mod neaparat popularitatea unei marci auto in randul locuitorilor unei anumite regiuni, iar acest lucru este evidențiat și de studiul publicat recent de compania de asigurari auto Admiral pe baza cautarilor efectuate pe motorul de cautare Google. Astfel, la…

- Romania se pare ca este o țara a extremelor din punct de vedere al veniturilor. Jumatate de milion de romani caștiga peste 1.000 de euro e luna, in timp ce peste patru milioane traiesc in limita saraciei. Cei mai mulți dintre cei care caștiga salarii mari sunt angajați in IT, banci, telecomunicații,…

- Carrefour și Kaufland sunt doua dintre cele mai mari rețetele de supermarketuri din Romania. Mai mult, germanii au ajuns deja cel mai mare angajator din țara noastra. Cat castiga angajatii in cele doua supermarket-uri ? Iata raspunsul. Sub protecția anonimatului, foști sau actuali angajați au declarat…

- Va prezentam un Top 10 al celor mai bine platiti bugetari din Romania, selectati aleatoriu din cadrul catorva ministere si consilii judetene. Am omis functiile de ministru, presedinti, secretari de stat etc, despre care se stia oricum ca sunt extrem de generos remunerate. Am ales, in schimb, joburi…

- Majorarile salariale din ultimii doi, axate pe angajatii platiti de la bugetul public, au dus Romania intr-o situatie frustranta pentru cei peste 4 milioane de salariati din sectorul privat, adica cei care realizeaza bugetul de stat. Diferentele salariale au devenit, practic, imposibil de acoperit,…

- Anul trecut, femeile au castigat in medie cu circa 4% mai putin decat barbatii, insa sunt cateva domenii in care veniturile acestora au fost cu cateva sute de lei mai mari decat ale barbatilor.