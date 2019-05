Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a scris un articol pe blogul sau, unde a vorbit despre intalnirea pe care a avut-o cu Andreea Marin. SCANDAL. Andreea Marin, umilita de Iulia Albu. "O TARANCA VERITABILA" FOTO "Surprize, surprize dragii mei! Astazi m-am intalnit cu Andreea Marin in care am descoperit o persoana…

- Inna a cucerit definitiv America. Dupa ce piesele ei au ajuns in varful topurilor intocmite peste Ocean, cantareața a invins și ultima reduta, ajungand la Hollywood, unde și-a facut primul fan important: actrița Eva Longoria. Surprize, surprize! Melodia „Tu manera” a Innei i-a atras atenția Evei Longoria,…

- Andreea Marin și fiica ei sunt unele dintre multele vedete care și serbeaza azi, cu ocazia Floriilor, ziua de nume. Celebra moderatoare a fost surprinsa pana la lacrimi de un gest micuț, dar extrem de emoționant, pe care l-a facut Violeta!

- Costel Baloiu, cel care i-a dat viața personajului Pistruiatul, revine la actorie. Acesta va aparea in serialul "Doi șoferi". Costel Baloiu a facut un rol memorabil in serialul "Pistruiatul", unde a jucat alaturi de de Sergiu Nicolaescu cu foarte mulți ani in urma și care a incantat generații intregi…

- Surprize la Ferma, in ediția de joi, 14 martie. Șampanie la roaba, ținute de gala, defilari de moda, spirite incinse și mișcari de dans. In aceasta seara, doua evenimente importante au loc in Ferma: ziua de naștere a lui Brigitte și noul duel de eliminare. Brigitte și-a inceput ziua de naștere cu lacrimi…

- Andreea Marin și-a pierdut mama la varsta de noua ani, iar de atunci viața acesteia s-a schimbat complet. De Ziua Femeii, vedeta a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, dedicatat mamei sale și tuturor femeilor. „Mama. Ingerul meu pazitor. Lumina acestei zile mereu, coborata din cer. Daca…

- Cariera lui Carmen de la Salciua este in plina ascensiune, iar pentru a ajunge pe culmile celebritații, artista a fost nevoita sa renunțe la multe, inclusiv la dorinaț de a-și continua studiile.