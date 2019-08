S-a redeschis principalul drum spre Masivul Retezat

Stiri pe aceeasi tema

- Principalul drum din judetul Hunedoara care permite accesul turistilor spre Masivul Retezat s-a redeschis pentru autovehicule incepand de joi, traficul fiind astfel reluat pe tronsonul cuprins intre Barajul Gura Apelor - Cabana Rotunda - Poiana Pelegii. Circulatia autovehiculelor este…

- Dupa scandaluri intense și amanari, se deschide circulația pe lotul 4 al autostrazii Lugoj – Deva. Compania Naționala de Autostrazi și Infrastructura din Romania a preluat astazi de la constructor bretelele aferente nodului rutier Ilia. Astfel, incepand cu ziua de astazi se va putea circula de la…

- Autoritațile județene anunța ca drumul spre Poiana Pelegii se redeschide circulației. Este una din cele mai cautate destinații din județul Hunedoara. Vor fi insa impuse anumite restricții de circulație In ședința Consiliului Județean de astazi a fost aprobat proiectul de hotarare privind redeschiderea…

- Podul de pe Drumul Național 5 (DN 5) de la Adunatii Copaceni, peste raul Arges, intra in reparații. Astfel, traficul auto se va inchide timp de sase luni, incepand de joi, timp in care circulatia se va desfasura pe un pod provizoriu, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca luni 15 iulie 2019 incep lucrarile de reparații și consolidare la podul de cale ferata situat pe magistrala feroviara București - Constanța, la km 4+327 (Pod Constanța), lucrarile desfașurandu-se doar in cursul nopții, in intervalul orar 22.00-05.00.…

- Lucrarile de modernizare a DJ 671E, pe tronsonul de 18,5 kilometri, cuprins intre localitațile Dalbocița (com. Ilovaț) și intersecția cu DJ 670 (com. Isverna) sunt in plina desfașurare, constructorul mobilizand un numar important de muncitori care lucreaza cu zeci de utilaje. ActualitateAdministratieVideo