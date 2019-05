Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Actualizare date DN: “A nins in zonele montane. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe carosabilul DN 18, in Pasul Gutai, intre km 22 si km 33, respectiv in Pasul Prislop, intre km 156 si km 180. Angajatii sectiei de drumuri nationale au intervenit cu 13 utilaje si au…

- Iarna in toata regula in Maramures. A nins in zonele montane. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe carosabilul DN 18, in Pasul Gutai, intre km 22 și km 33, respectiv in Pasul Prislop, intre km 156 și km 180. Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 13 utilaje […]…

- A nins in zonele montane. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe carosabilul DN 18, in Pasul Gutai, intre km 22 și km 33, respectiv in Pasul Prislop, intre km 156 și km 180. Angajații secției de drumuri naționale au intervenit cu 13 utilaje și au impraștiat 103 tone sare. Vizibilitatea…

- CJSU Maramures anunta ca ninge pe toate sectoarele de drumuri nationale din zonele de deal si munte. La Cavnic, stratul de zapada masoara chiar si 64 cm. “Ninge pe toate sectoarele de drumuri nationale din zonele de deal si de munte. Carosabilul este curat, dar umed pe toate sectoarele de drumuri nationale…

- Iarna a revenit in judetul Maramures. In noaptea de marti spre miercuri, 4-5 martie, in localitatea Cavnic a nins abundent. Potrivit Institutiei Prefectului judetului Maramures, stratul de zapada masoara 84 de centimetri la Cavnic, 71 de centimetri in Pasul Gutai si 50 de centimetri la Baiut.

- Vremea a fost rece pentru aceasta perioada. Cerul a fost mai mult senin. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta cu viteze de pana la 50 km/h la Vf. Iezer, unde a spulberat zapada. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -1 grad la Ocna Sugatag si 3 grade la Baia…

- Circulatia rutiera pe sectoarele de drumuri nationale se desfasoara in conditii de iarna. Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe carosabilul DN18, in Pasul Prislop, mai exact intre km 160 si km 180. Dan Buca, purtator de cuvant CJSU Maramures: “Celelalte sectoare de drumuri nationale…

- Zapada framantata cu grosimea de pana la 1 cm este depusa pe carosabilul DN 18, in Pasul Prislop intre km 160 și km 180. Celelalte sectoare de drumuri naționale au carosabilul umed. Cerul este acoperit. Ninge in Pasul Prislop, fulguiește in Pasul Gutai. Angajații secției de drumuri naționale au acționat…