Deputatii au adoptat ieri o propunere legislativa privind infiintarea Muzeului Ororilor Comunismului in Romania, care va prezenta crimele, abuzurile si torturile traite de poporul roman in perioada 1945 – 1989, potrivit Agerpres.Decizia a fost luata cu 276 voturi „pentru” si doua abtineri. Potrivit actului normativ, se infiinteaza Muzeul Ororilor Comunismului in Romania, muzeu de importanta nationala, cu sediul in Bucuresti, in Palatul Parlamentului, aflat in subordinea Ministerului Culturii. Aceasta institutie publica de cultura va prezenta crimele, abuzurile si torturile traite de poporul roman…