"In sfarsit, pescarii vor putea sa aduca inapoi pe uscat plasticul ramas accidental in plasele lor", a declarat joi ministrul italian al mediului, Sergio Costa. "Pana acum, ei erau obligati sa-l arunce in mare deoarece, in caz contrar, ar fi comis infractiunea de transport ilegal de deseuri. Ei ar fi fost considerati producatori de deseuri si ar fi trebuit sa plateasca pentru eliminarea lor", a mai spus el.



Este vorba despre o "mare victorie pentru marea noastra", a adaugat ministrul pentru ca "prezenta plasticului in mare este o urgenta planetara", potrivit Agerpres.



Guvernul…