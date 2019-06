Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Game of Thrones s-a incheiat, HBO a reușit sa dea lovitura cu un nou serial, care a depașit toate așteptarile. E vorba de mini-seria Chernobyl, care are cinci episoade, și care descrie cel mai mare dezastru nuclear din istoria lumii – explozia unui reactor de la centrala nucleara din Ucraina.

- „Cernobil”, cel mai popular serial din lume, care a devansat ”Breaking Bad” și ”Game of Thrones” nu va avea un al doilea sezon. Informația a fost oferita de chiar de Craig Mazin, creatorul creatorul, scenaristul și producatorul executiv al mini-serialului, pe pagina sa de Twitter.

- "Cernobil" a devenit serialul cel mai popular din lume, devansand producții devenite cult precum "Breaking Bad" și "Game of Thrones", potrivit platformei online Internet Movie Database (IMDb), informeaza variety.com, potrivit Mediafax.Primul sezon al producției HBO, care prezinta realist catastrofa…

- Daca te-ai saturat sa revezi aceleași episoade din „Friends”, „Seinfeld” sau „Dosarele X” și cauți ceva nou cu care sa-ți umpli timpul liber, avem o veste buna, dar și una proasta. Vestea buna e ca ultimele saptamani ne-au adus destule premiere interesante pe micul ecran (și urmeaza altele). Vestea…

- Scriitorul american George R. R. Martin a dezvaluit pe blogul sau ca trei spinoff-uri (seriale derivate dintr-o productie originala, n.r.) inspirate din serialul de televiziune ''Game of Thrones'' (''Urzeala Tronurilor'') se afla deja in pregatire la postul HBO si vor fi lansate in anii urmatori,…