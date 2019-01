Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a facut apel Rusiei sa nu il foloseasca pe Paul Whelan, cetateanul american retinut pentru spionaj in Moscova, drept pion in disputa diplomatica dintre cele doua tari, relateaza Euronews.

- Rusia l-a acuzat joi de spionaj pe fostul puscas marin american Paul Whelan, arestat la 28 decembrie, a relatat agentia de presa rusa Interfax, transmite Reuters. Serviciul federal de securitate rus (FSB) l-a arestat vineri pe Whelan sub banuiala de spionaj, dar nu a dezvaluit natura presupuselor sale…

- Paul Whelan, un fost militar american retinut pe 28 decembrie 2018 in orasul rus Moscova, a fost inculpat joi pentru activitati de spionaj de autoritatile ruse, a anuntat o sursa judiciara citata de agentia de presa Interfax.

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a transmis miercuri ca Statele Unite cer eliberarea imediata a unui cetațeanul american, veteran al Marinei, reținut in Rusia in urma unei acuzații de spionaj in favoarea SUA, relateaza Reuters.De asemenea, secretarul de Stat a cerut explicații privind…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a transmis miercuri ca Statele Unite cer eliberarea imediata a unui cetateanul american, veteran al Marinei, retinut in Rusia in urma unei acuzatii de spionaj in favoarea SUA, relateaza Reuters.

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB, fostul KGB) a anuntat luni retinerea la Moscova a unui cetatean american, identificat drept Paul Whelan, in momentul in care acesta realiza activitati de spionaj, informeaza EFE.''La 28 decembrie, agenti ai FSB au retinut la Moscova un cetatean…

- Un cetatean ucrainean a fost condamnat la opt ani de inchisoare de o instanta judiciara din Rusia, pentru spionaj si tentativa de exportare a unor echipamente militare, informeaza publicatia Kommersant, citata de site-ul agentiei Reuters, conform Mediafax.ANALIZA De ce a fost asasinat Nicolae…

- Masura anuntata de Casa Alba va intra in vigoare incepand din 5 noiembrie. Totusi, opt tari nu vor fi penalizate de SUA daca vor continua sa importe petrol din Iran. „Sanctiunile vin”, a scris presedintele american, Donald Trump, pe Twitter dupa anuntul de vineri.SUA a reimpus sanctiunile…