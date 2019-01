Rusia lansează ''proceduri administrative'' împotriva Facebook şi Twitter Roskomnadzor, Serviciul federal pentru controlul in domeniul comunicatiilor, tehnologiilor informationale si comunicatiilor in masa din Rusia, a anuntat luni ca a lansat proceduri administrative impotriva retelelor sociale americane Twitter si Facebook, acuzandu-le ca nu se pliaza legislatiei ruse, informeaza AFP. "Roskomnadzor lanseaza astazi proceduri administrative impotriva celor doua grupuri", Twitter si Facebook, a declarat pentru agentiile de presa ruse directorul Roskomnadzor, Aleksandr Jarov. Roskomnadzor subliniaza ca le-a cerut acestor companii sa se conformeze prevederilor legislatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor din Rusia, Roskomnadzor, a anunțat luni ca va iniția proceduri administrative împotriva rețelelor americane Twitter și Facebook, acuzând ca nu se conformeaza legislației rusești, relateaza AFP. ”Roskomnadzor a lansat astazi…

- Roskomnadzor, Agenția Federala pentru Supravegherea Comunicațiilor din Rusia, a anunțat luni ca va deschide proceduri administrative impotriva companiilor Facebook și Twitter, deoarece nu au explicat cum se vor conforma legislației naționale, relateaza agenția Interfax preluata de Agerpres. Roskomnadzor…

- Roskomnadzor, Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, a anuntat luni ca va deschide proceduri administrative impotriva companiilor Facebook si Twitter, deoarece nu au explicat cum se vor conforma legislatiei nationale, relateaza agentia Interfax.

- Agentia pentru reglementarea telecomunicatiilor din Rusia, Roskomnadzor, a initiat anchete administrative impotriva retelelor de socializare Twitter si Facebook.Functionarii rusi sustin ca firmele straine nu ar respecta legea cu privire la datele utilizatorilor.

- Microbuz implicat in accident, la intrare in Turnu Magurele/ Opt persoane au ajuns la spital in Eveniment / on 17/01/2019 at 09:12 / Opt persoane au ajuns la spital, dupa ce microbuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier, la intrare in municipiul Turnu Magurele. Astazi…

- Executivul european a anuntat infiintarea unui 'sistem de alerta rapida' intre institutiile europene si tarile membre UE pentru a face schimb de informatii 'in timp real' cu privire la eventualele 'campanii de dezinformare', inainte de scrutinul prevazut pentru sfarsitul lunii mai 2019. CE a cerut…

- Autoritatile ruse au ordonat companiilor de telecomunicatii Megafon si Vampelkom sa blocheze accesul la serviciile de comunicatii mobile timp de doua saptamani in Ingusetia, in perioada protestelor antiguvernamentale, se mentioneaza intr-un document al autoritatii de reglementare in domeniul telecomunicatiilor…

- Autoritatile ruse au ordonat companiilor de telecomunicatii Megafon si Vampelkom sa blocheze accesul la serviciile de comunicatii mobile timp de doua saptamani in Ingusetia, in perioada protestelor antiguvernamentale, se mentioneaza intr-un document al autoritatii de reglementare in domeniul telecomunicatiilor…