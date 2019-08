Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de contraspionaj al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a detectat numeroase incercari de racolare a unor militari ucraineni de catre serviciile secrete rusesti si de catre asa-numitul 'Minister pentru securitatea statului' din autoproclamata republica Donetk (estul…

- Patru militari ucraineni au fost ucisi, marti, in bombardamente ale grupurilor separatiste efectuate in regiunea Donbas, situata in estul Ucrainei, anunta armata ucraineana, citata de cotidianul Le Figaro, citeaza mediafax.ro.

- Garda de coasta a Serviciului national pentru frontiera de stat din Ucraina dispune de un plan de actiune in cazul unei ofensive deschise din partea Rusiei, a declarat marti seful serviciului mentionat, Serghei Deineko, in cadrul unui forum international desfasurat la Kiev, potrivit agentiei de presa…

- Procurorul militar sef al Ucrainei, Anatoli Matios, a cerut - duminica - convocarea unei reuniuni de urgenta a conducerii Ministerului de Externe, Statului Major al armatei, Serviciului militar de informatii si Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) in legatura cu difuzarea pe internet a unei…