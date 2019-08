Romanii se afla pe ultimele locuri in UE la rezervarea online a vacantelor

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate dintre utilizatorii de Internet din Uniunea Europeana si-au rezervat online locurile de cazare sau calatoriile in anul 2017, pe ultimele locuri fiind bulgarii si romanii in cazul carora doar 17%, respectiv 18%, dintre utilizatorii de Internet si-au rezervat vacantele via Internet, arata datele…

- Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE, conform unui nou sondaj Eurobarometru dat luni publicitatii. "Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE. Potrivit…

- Romania s-a situat anul trecut pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de gaze naturale, cu 9,5 miliarde de metri cubi, potrivit raportului realizat de compania britanica BP la nivel mondial. Productia de gaze a Romaniei a fost mai mica cu 3,7% fata de cea din…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru…

- Ministerul Economiei de la Berlin a anuntat joi ca pana la sfarsitul anului se asteapta sa fie luata o decizie privind legea care va stabili renuntarea la carbune in Germania. Institutia a precizat ca discutiile cu grupul german de utilitati RWE - care solicita compensatii de miliarde de euro…

- Parlamentul de la Viena a aprobat, marti, un amendament de lege care interzice complet folosirea glifosatului pe teritoriul national, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care a interzis acest erbicid controversat in numele "principiului precautiei". Majoritatea deputatilor au…

- Bulgaria este prima tara din Uniunea Europeana care a implementat un sistem de vinieta electronica. Potrivit unui comunicat de presa remis Ziare.com luni, consortiul Kapsch Traffic Solutions a livrat autoritatilor bulgare un sistem national de vinieta electronica complet functional, fiind…

- Sociologul Dumitru Sandu apreciaza ca votul de duminica a fost unul de protest fata de guvernarea din ultimii ani, pe de o parte, dar, pe de alta parte, a fost si un vot de legitimare a Uniunii Europene. "E un vot institutional, in primul rand, romanii au trecut de la votul pentru o viata…