Românii explică DE CE pleacă din țară Sau chiar mai rau: intre granițe, ar putea ramane doar 12 milioane de oameni, daca ritmul plecarilor se dubleaza. Problema este cu atat mai serioasa cu cat ne confruntam deja cu o criza de forța de munca, iar sistemul de pensii este tot mai greu de susținut, scrie ProTV. Sotii Patrașcu se afla in Romania doar in vacanta. Au luat decizia de a pleca dupa un sir lung de dezamagiri. Cea care a umplut paharul a fost experienta unui concurs de ocupare a unui post de functionar public. Carmen Patrașcu: “Am stat patru ore intr-o caldura si intr-o nebunie, timp in care nu ne-a bagat nimeni in seama… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

