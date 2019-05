Stiri pe aceeasi tema

- "In ultimii ani sectorul apicol din Romania a cunoscut o dezvoltare semnificativa datorita programelor de sprijin financiar de la bugetul UE sau national astfel incat, in prezent am ajuns sa ne situam pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul…

- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la conferinta 'Apicultura in context european si mondial'. "In ultimii…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa sambata la conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Evenimentul, organizat cu prilejul 'Zilei Mondiale a Albinei", isi propune…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), alaturi de Asociatia Crescatorilor de Albine (ACA), organizeaza sambata, 25 mai, conferinta 'Apicultura in context european si mondial', eveniment realizat in contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, informeaza, joi,…

- Intr-o statistica dezvaluita de Eurostat se poate observa ca Romania este a treia țara din Europa la numarul de capete de oi, 10,154 milioane. Este intrecuta doar de Spania, cu 15,85 milioane de capete și de Marea Britanie, cu 22, 966 milioane. Sub noi se afla Grecia, cu 8,47 milioane de capete și Franța,…

- Productia de miere din 2018 a fost mai buna decat in anul anterior, dar nu a depasit 27.000 de tone, intrucat seceta a afectat considerabil culturile de floarea soarelui, iar pentru anul acesta culesul de rapita a fost compromis, a declarat, vineri, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine…

- ”Acest ordin ține de un regulament european pe care trebuie sa il implementam in Romania. Motiv pentru care trebuie sa elaboram și noi acte normative care sa reglementeze prevederile acestui regulament. Pana la cinci porci poate crește orice cetațean din Romania. Porcii sunt destinați autoconsumului.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat miercuri, la Braila, ca se asteapta ca Romania sa isi pastreze pozitia de lider in Uniunea Europeana in ceea ce priveste productia de porumb, lucru care ar putea fi posibil prin refacerea sistemului de irigatii. "Ma astept ca Romania sa isi…