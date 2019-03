Statul roman va accepta, in perioada 2020-2021, un numar de 200 de refugiați de origine siriana gazduiți momentan provizoriu in Turcia, Iordania și Liban și aflați in nevoie de relocare, fața de 109 in 2018-2019, 80 in 2016-2017 și cate 40 in 2014-2015 și 2012-2013, iar pentru finanțarea cheltuielilor generate de primirea acestora va primi de la UE o suma forfetara in valoare de 10.000 euro pentru fiecare persoana relocata. "(...) printr-o scrisoare a comisarului european responsabil pentru migrație, afaceri interne și cetațenie, adresata miniștrilor afacerilor interne in marja desfașurarii…