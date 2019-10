Stiri pe aceeasi tema

- Convocat in premiera la U21, Marius Marin (21 de ani) recunoaște ca a fost surprins extrem de placut. Mijlocașul imprumutat de Sassuolo la Pisa viseaza sa scrie istorie in Serie A. Romania U21 - Ucraina U21 se joaca joi, 10 octombrie de la ora 20:30, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești. Romania…

- Dennis Man (21 de ani) a fost convocat de catre Mirel Radoi (38 de ani) la echipa naționala de tineret pentru „dubla” cu Ucraina U21 și Irlanda de Nord U21 și este pregatit sa iși ajute echipa. Romania U21 - Ucraina U21 se joaca joi, 10 octombrie de la ora 20:30, pe Stadionul „Ilie Oana” din Ploiești.…

- Nationala U21, cu o garnitura usor schimbata fata de cea care impresiona in vara la Europeanul din Italia, isi continua campania de calificare la EURO 2021. Printre noii recruti ai lui Mirel Radoi se afla si timisoreanul Marius Marin, care evolueaza constant la Pisa, acum in Serie B. In schimb, pe lista…

- Naționala de handbal feminin a Romaniei a inceput cu o victorie in fața Ucrainei in preliminariile pentru EURO 2020, scor 27-24. Meciul s-a disputat la Brașov. „Am intalnit o echipa a Ucrainei cu multe jucatoare noi, care au pastrat disciplina pe toata durata partidei. Am facut și noi destule greșeli,…

- UEFA a decis ca România vs Norvegia din preliminariile Euro 2020 sa se joace fara spectatori, însa copiii sub 14 ani pot intra gratis la meciul de pe Arena Naționala, informeaza frf.ro. Confruntarea are loc pe 15 octombrie, de la ora 21:45. Cine are acces pe stadionCopiii…

- Pe langa aceasta suspendare de o partida, Romania risca sa primeasca o alta sanctiune daca vor exista incidente la urmatoarele meciuri considerate . La meciul cu Spania, cu toate ca spectatorii au fost avertizati ca exista pericolul ca Romania sa joace cu portile inchise, unii dintre fanii tricolorilor…

- Naționala masculina de volei a Romaniei s-a inclinat azi la meciul de debut de la Campionatul European in fața Franței. „Tricolorii„ au pierdut in fața Franței, la Montpellier, cu 0-3 (19-25. 14-25, 16-25). Vineri, de la ora 18:15, voleibaliștii antrenați de Danuț Pascu intalnesc Bulgaria. Din grupa…

- Mihai Stoichița, șeful Comisiei Tehnice a FRF, susține ca fundașul Cristi Sapunaru (35 de ani) voia sa renunțe la echipa naționala inca din luna iunie, dupa meciul dintre Norvegia și Romania, 2-2, de pe 7 iunie anul acesta. „Mi-a zis Cristi dupa un meci ca el vrea sa se retraga. Dupa meciul cu Norvegia,…