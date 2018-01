Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal masculin a Romaniei s-a calificat, sambata, la Bolzano, in faza play-off a Campionatului Mondial din 2019, dupa ce a remizat cu reprezentativa Ucrainei, scor 26-26 (11-14), in ultimul meci al grupei 3 preliminare, pe care a castigat-o.

- Echipa nationala a României a învins formatia Insulelor Feroe, cu scorul de 28-20 (15-10), vineri, la Bolzano, într-un meci din Grupa a 3-a a preliminariilor Campionatului Mondial de handbal masculin din 2019.

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Bolzano, reprezentativa similara a Italiei, cu scorul de 34-24 (18-13), in primul meci din grupa 3 a preliminariilor europene ale Campionatului Mondial 2019.

- Nationala de handbal masculin a Romaniei incepe, astazi, campania de calificare la Campionatul Mondial din 2019, primul duel fiind cel cu Italia, de la ora 20, la Bolzano. „Din punctul meu de vedere, este o grupa accesibila, din care ar trebui sa scoatem maximum de puncte. Valoarea echipei Romaniei…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei va debuta, joi, la Bolzano, in compania Italiei, la turneul din primul tur preliminar al CM-2019. Antrenorul Xavi Pascual spune ca echipa este pregatita, e ”pe drumul cel bun” si ca trebuie castigat primul meci, dar si-a propus trei victorii.Primul…

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia 12 ianuarie, ora 17:30 Romania – Insulele Feroe 13 ianuarie, ora 19:15 Romania – Ucraina Meciurile sunt transmise in…

- Gabriel Bujor De la HC Vaslui, selecționerul Xavier Pascual l-a pastrat in lotul Romaniei pentru meciurile din Italia din preliminariile CM din 2019 doar pe Gabriel Bujor. Naționala de handbal masculin a Romaniei va participa, in perioada 11-13 ianuarie, la turneul de calificare pentru Campionatul Mondial…

- Simona Halep si Irina Begu vor fi adversare in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Joi, Halep (26 de ani) – numarul 1 mondial – a trecut cu 6-2, 6-2 de belarusa Arina Sabalenka. Begu (27 de ani, 43 WTA), a patra favorita, a invins-o joi cu 7-5,…

- Comisia Europeana a anuntat miercuri lansarea procedurii de activare a articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene (articol care prevede cazurile in care un stat membru poate fi privat de dreptul de vot in Consiliu), pe fondul temerilor privind statul de drept in Polonia. Aceasta procedura este declansata…

- Martin Ambros, primul obiectiv ratat la naționala feminina de handbal a Romaniei. Tricolorele au plecat la Mondialul din Germania cu țelul de a se clasa in primele șase locuri, dar a fost eliminata in optimi de Cehia, 27-28. Principala ținta a selecționerului spaniol in varsta de 49 de ani este calificarea…

- Fotbalul nu lipseste din oferta de pariere a zilei, insa atentia noastra se indreapta catre un alt sport. In Germania, Campionatul Mondial de handbal feminin este in plina desfasurare, astazi urmand a se completa tabloul sferturilor de finala.A

- România a încheiat Grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin cu o înfrângere categorica, 17-26 cu Franta. Un esec care nu a afectat clasarea fetelor lui Ambros Martin pe primul loc, pe care si l-au asigurat din penultima etapa.

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de Franța, cu scorul de 26-17 (17-7), vineri seara, la Trier, in ultimul meci al tricolorelor in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Sursa foto: Federația Româna de Handbal / Facebook AGERPRES (editor:…

- Romania a pierdut de-o maniera categorica, scor 26-17, ultimul meci din Grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele (sigure de castigarea grupei) au fost invinse de Franta. La pauza a fost 17-7 pentru adversare. Trebuie insa mentionat faptul ca selectionerul Martin Ambros a folosit…

- Nationala de handbal s-a calificat en fanfare, de pe prima poziție, in optimi la Mondialul din Germania si va juca luni impotriva locului patru din grupa B. Cel mai probabil, Cehia sau Ungaria. Dupa patru victorii consecutive, Romania are maximum de puncte și va disputa ultimul meci din grupe azi cu…

- Echipa nationala de handbal a Romaniei a castigat Grupa A de la Campionatul Mondial din Germania, dupa ce Franta si Spania au terminat la egalitate, scor 25-25. Astfel, echipa lui Ambros Martin va intalni in optimi locul 4 din grupa B, aceasta pozitie urmand sa fie ocupata de Cehia sau Ungaria.

- Romania a incheiat Grupa A a Campionatului Mondial de handbal feminin pe locul 1, dupa ce Franta si Spania au terminat la egalitate, 25-25. Meciul de azi cu Franta, de la ora 19.00, nu mai are nici o insemnatate. Singura ...

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a obținut o victorie foarte dificila in fața Angolei, cu scorul de 27-24 (14-14), joi seara, la Trier, in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Sursa foto: FRH — Federația Româna de Handbal / Facebook Tricolorele au reușit…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a reușit o victorie foarte importanta, 19-17 (9-7) cu Spania, aseara, la Trier, in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania, noteaza Agerpres. Romania a urcat pe primul loc in grupa dupa acest succes ...

- Romania – Spania, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Primele clasate din grupa se lupta marți, de la ora 21.30 (Telekomsport). 5 decembrie Grupa A 15.00 Slovenia – Angola 32-25 19.00 Franța – Paraguay 35-13 21.30 Romania – Spania 19-17 ROMANIA – SPANIA 19-17 (9-7) AICI Vezi galeria foto…

- ROMÂNIA-SPANIA LIVE VIDEO STREAM ONLINE TELEKOM SPORT Presedintele Federatiei Române de Handbal, Alexandru Dedu, s-a declarat foarte multumit de cele doua victorii obtinute de nationala feminina a României în Grupa A a Campionatului Mondial din Germania (29-17 cu Paraguay…

- Astazi se joaca meciurile etapei cu numarul 3 de la Campionatul Mondial de handbal feminin, iar lucrurile incep deja sa se decanteze. Pe langa partida dintre Romania și Spania, transmisa in direct pe Telekom Sport 1 și liveTEXT pe GSP.ro, de la ora 21:30, ochii romanilor sunt atintiți și asupra celorlalte…

- Presedintele Federatiei Romane de Handbal, Alexandru Dedu, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca echipa nationala feminina a luat o optiune importanta pentru a iesi din grupa de la Campionatul Mondial, chiar daca are handicapul lipsei de experienta a mai multor jucatoare."Sunt foarte…

- Romania – Slovenia, la Campionatul mondial de handbal feminin (duminica, ora 15.00, Telekom Sport). Romania va intilni Slovenia, duminica, de la ora 15.00, la Trier, in cel de-al doilea meci din grupa A de la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania. Romania a debutat, sambata, cu o victorie…

- Spaniolii de la Marca au publicat cele mai grele grupe de la Mondialul din 1994 pana in prezent. In 1998 Romania se califica de pe primul loc intr-o grupa cu Anglia, Columbia si Tunisia. ProSport a completat lista cu seria de foc din Rusia. USA 1994 Grupa E: Mexic, Italia, Irlanda, Norvegia In 1994,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Alexandru Dedu a anunțat obiectivul echipei Romaniei la Mondialul din Germania: "vrem sa ajungem in sferturile de finala, dar și o clasare intre primele 8 ar fi buna". Alexandru Dedu, președintele Federației Romane de Handbal, a declarat marți ca naționala feminina nu are un obiectiv clar la Campionatul…

- Eliza Buceschi crede ca Romania are potențial, dar trebuie avut rabdare. Centrul "tricolor" spune ca trebuie sa evite neaparat locul 4 in grupa, la Mondiale, pentru a nu mai intalni Norvegia. Cinci zile ne mai despart pana la debutul Romaniei la Campionatul Mondial din Germania, unul in fața modestei…

- Antrenorul nationalei de handbal feminin a Romaniei, Ambros Martin, a anuntat duminica seara, dupa incheierea Trofeului Carpati, lotul care va face deplasarea la Campionatul Mondial din Germania (1-17 decembrie).

- Carlo Tavecchio, președintele Federației Italiene de Fotbal, și-a prezentat demisia, dupa ce naționala Italiei a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Rusia, de anul viitor. "Imi pare rau. Plec pentru ca am pierdut, Le cer scuze tuturor italienilor. Am eșuat, așa ca voi pleca acasa. ...

- Palamentul European a cerut marți instituirea la nivelul UE a unor reguli pentru a proteja mai bine consumatorii impotriva escrocheriilor și a identifica și opri mai repede comercianții falși. Deputații au revizuit regulamentul privind cooperarea pentru protecția consumatorilor (CPC), cu 591 de voturi…

- Dupa o pauza de 59 de ani, Italia va rata prezenta la Campionatul Mondial de fotbal, remiza cu Suedia (0-0) fiindu-le fatala peninsularilor. "Aceasta este Apocalipsa", a titrat Gazzetta dello Sport, in timp ce Gigi Buffon si-a anuntat retragerea din nationala cu ochii in lacrimi.

- Romania va gazdui Campionatul Mondial de handbal rezervat echipelor feminine din 2020, potrivit deciziei luate astazi de Congresul Federației Internaționale de Handbal intrunit in Antalya. Romania a fost singura națiune care și-a depus candidatura pentru organizarea CM feminin de tineret din 2020. Competiția…

- Ministrul justiției, Tudorel Toader, a avut, joi, o reacție dura la adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), la finalul ședinței in care membrii acestuia au avizat negativ și varianta parlamentara a proiectului de modificare a Legilor justiției. “Personal, eram convins ca rezultatul va fi…

- Fostul vicepreședinte al Autoritații Naționale pentru Restituirea Proprietaților (ANRP), Ingrid Mocanu, a mers, marți dimineața, la Parchetul General, pentru a depune o plangere penala pentru abuz in serviciu impotriva procurului DNA care a instrumentat dosarul in care și ea a fost pusa sub acuzare.…

- Marti a avut loc la Zurich (Elvetia) tragerea la sorti a partidelor din barajul de calificare la Campionatul Mondial de Fotbal din 2018, gazduit de Rusia. Cel mai interesant duel pare, cel putin la prima impresie, cel dintre Suedia si ltalia.