România, pe locul 31 în lume la competiţiile de eSport Romania, cu 328 de jucatori profesionisti inregistrati, este pe locul 31 in lume la competitiile de eSport, cu castiguri care depasesc 3,3 milioane de dolari, in timp ce Bulgaria, cu un numar ceva mai mic de jucatori, este pe locul 20 in lume si a inregistrat castiguri de peste doua ori mai mari decat Romania, potrivit INACO - Initiativa pentru Competitivitate. "Romania este pe locul 31 in lume la competitiile de eSport. Cel mai bun jucator profesionist roman a castigat peste 2 milioane de dolari. In 'Ghidul Meseriilor Viitorului', aflat la a doua sa editie anul acesta, think-tank-ul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

