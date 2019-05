România ocupă un loc fruntaş în UE în topul lipsurilor materiale grave Rata de deprivare materiala severa a ajuns la 16,8%, in 2018, in scadere cu 2,9 puncte procentuale fata de 2017. In ciuda acestui fapt, Romania se claseaza pe locul doi in topul UE din punct de vedere al lipsurilor materiale grave, potrivit Eurostat, preluat de Mediafax. In statele membre ale UE, Bulgaria (20,9%), Romania (16,8%) si Grecia (16,7%) au inregistrat cele mai mari ponderi de deprivare materiala. In schimb, ratele au fost sub 2,5% in Suedia (1,1% in 2017), Luxemburg (1,2% in 2017) si Tarile de Jos (2,4%). In 2018, 6,2% din populatie sau aproximativ 31 de milioane de persoane din UE… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

