- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii (SUA) in Romania, Hans Klemm, a declarat joi, intr-o conferinta de presa gazduita de Casa "Elie Wiesel" din municipiul Sighetu Marmatiei, ca rezultatul referendumului pentru familie reprezinta "exprimarea poporului roman pentru toleranta si impotriva tolerantei''.…

- Militarii Armatei Nationale participa la exercitiul multinational „Platinum Eagle 2018", care se desfasoara în perioada 27 august - 9 septembrie curent, la centrul de instruire Babadag din România. Potrivit comandantului contingentului, maior Vladislav Draguta,…

- Romania este un partener si aliat valoros pentru Statele Unite ale Americii (SUA), iar colaborarea excelenta de care ne bucuram in plan politic si diplomatic se reflecta in cresterea investitiilor americane in Romania, a declarat ambasadorul SUA, Hans Klemm, in ...

- Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane, din Babadag, a gazduit ieri ceremonia de deschidere a exercitiului multinational PLATINUM EAGLE 18.2. In cadrul evenimentului, locotenent colonel Ciprian BALICA, conducatorul exercitiului si comandant al Batalionului 341 Infanterie…

- Parchetul General a infirmat existența unei anchete in ceea ce privește așa-numita tentativa de asasinat reclamata de Liviu Dragnea. Președintele Camerei Deputaților a spus ca incidentul a fost cercetat dar nu a precizat de care instituție. Parchetul General a infirmat existența unei anchete in ceea…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii in Romania condamna in mod categoric vandalizarea Casei memoriale "Elie Wiesel" din Sighetu Marmatiei si apreciaza ca gesturile de acest gen sunt "un afront revoltator la adresa victimelor si supravietuitorilor Holocaustului". "Declaratiile denigratoare la adresa…