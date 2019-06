Romania, invinsa in cursa pentru o pozitie de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU Estonia si arhipelagul caraibian Saint Vincent si Grenadine au fost alese vineri de Adunarea Generala a Natiunilor Unite pentru a deveni, din ianuarie, membre nepermanente ale Consiliului de Securitate al ONU in perioada 2020-2021, invingandu-si "rivalii", Romania si respectiv Salvador.



Estonia a avut nevoie de doua tururi pentru a invinge Romania, informeaza AFP. Pentru Europa de Est era prevazut un singur loc de membru nepermanent, aceasta zona neajungand la un acord asupra unui singur candidat, cum a fost cazul in celelalte regiuni.



Dupa ce in primul tur nu a obtinut majoritatea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvadorul si-a depus joi, spre surprinderea generala, candidatura pentru un post de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU in vederea alegerilor care au loc vineri. Depunerea candidaturii Salvadorului a survenit in conditiile in care grupul statelor latino-americane stabilise deja sa…

- Noua componenta a Consiliului va avea un impact major asupra modului de actiune al intregii organizatii, a consemnat portalul de stiri despre ONU UNDispatch. Romania poate deveni unul din membrii nepermanenti ai Consiliului de Securitate pentru un mandat de doi ani, in urma acestor alegeri. Consiliul…

- Adunarea Generala a ONU iși alege, vineri, 7 iunie, la New York, prin vot secret cinci noi membri ai Consiliului de Securitate. Printre țarile candidate se afla și Romania care spera sa obțina un nou mandat. Consiliul de Securitate, care are 15 membri, este cel mai puternic organ din sistemul Natiunilor…

- Europenii si Statele Unite au blocat luni tinerea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind folosirea limbilor in Ucraina, solicitata de Rusia in ziua investirii noului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, si vazuta ca o incercare vizand "sa il puna in dificultate", relateaza…

- Europenii si Statele Unite au blocat luni tinerea unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU privind folosirea limbilor in Ucraina, solicitata de Rusia in ziua investirii noului presedinte ucrainean, Volodimir Zelenski, si vazuta ca o incercare vizand "sa il puna in dificultate", relateaza AFP.…

- Facebook a inchis 265 de conturi, pagini si grupuri de pe platformele retelei sociale, care vizau influentarea alegerilor din Africa si din alte parti ale lumii, relateaza dpa. Activitatea provenea din Israel, a declarat Facebook, mentionand o entitate, Grupul Archimedes. „Desi indivizii din spatele…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marti, 16 aprilie 2019, o intrevedere bilaterala cu Secretarul Executiv al UNECE (Comisia Economica ONU pentru Europa), Olga Algayerova, in contextul vizitei pe care aceasta o efectueaza la Bucuresti pentru a participa la Conferinta Internationala cu…

- În prag de campanie electorala, social-democrații își întaresc discursul naționalist.„Nu uitați ca PSD este singurul partid românesc, nu e finanțat din strainatate, format din oameni normali, muncitori, nu ca ceilalți”, a declarat secretarul general al PSD,…