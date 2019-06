Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, considera ca Romania a pierdut competitia pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU in momentul in care Liviu Dragnea a anuntat ca tara noastra intentioneaza sa mute Ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. "Faliment istoric…

- Europarlamentarul Rares Bogdan reactioneaza dur la infrangerea Romaniei in cursa pentru un loc nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU. Fostul jurnalist sustine ca actualul guvern trebuie indepartat rapid."Asta se intampla cand prostii si nepriceputii conduc Guvernul, Senatul si Camera…

- Victor Ponta, fost președinte al PSD și actualul lider al partidului Pro Romania, l-a criticat pe Liviu Dragnea ca a dus partidul și țara in prapastie. „Nu ma bucur de necazul nimanui și nu comentez sentințe penale / ma bucur ca decizia vine dupa votul de ieri care a aratat ce cred romanii despre Liviu…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, a declarat ca partidul sau va susține introducerea votului electronic sau prin corespondența precizand ca a greșit in 2014 cand Guvernul nu a fost capabil sa organizeze cum trebuie scrutinul prezidențial in strainatate, iar acest lucru a determinat pierderea alegerilor…

- Dupa ce Ludovic Orban a declarat ca “este foarte putin probabil ca Pro Romania sa devina un partener”, Victor Ponta ii raspunde liderului PNL si pune “cruce” unui viitor guvern care sa lase PSD in opozitie inainte de 2020. “Ludovic – sa te scap de dilema : parlamentarii ProRomania NU vor vota un Guvern…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a spus, joi, in judetul Dolj, ca actualul comisar european Corina Cretu este "mincinoasa", pentru ca a votat impotriva Romaniei, in Colegiul Comisarilor, pentru elaborarea scrisorii semnata de Frans Timmermans, in care tara noastra este somata sa nu continue cu modificarile…

- Liviu Dragnea si ambasadorul Palestinei la Bucuresti se contrazic pe tema mutarii ambasadei Romaniei din Israel. Ezitarea liderului PSD are la baza doua motive: negocierile Romaniei pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al ONU, dar mai ales refuzul Administratiei Trump, apropiata…

- Fostul premier Mihai Tudose a povestit, la Adevarul Live, ca era prim-ministru cand Liviu Dragnea a inceput sa-i vorbeasca de mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Mai mult, Tudose a explicat cum l-a refuzat pe liderul PSD si faptul ca Viorica Dancila nu reuseste saf aca fata problemei.