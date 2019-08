Romania are a doua cea mai ieftina benzina din UE, dar este una dintre tarile care "sufera" cel mai tare la pompa Romania are a doua cea mai ieftina benzina din Uniunea Europeana (UE), dar este una dintre tarile care "sufera" cel mai tare la pompa.



Potrivit datelor Oil Bulletin publicate de Comisia Europeana pe 29 iulie, pretul mediu in tara noastra era de 1,191 euro/litru.



Doar Bulgaria avea o benzina mai ieftina, mai exact 1,112 euro/litru.



Interesant este faptul ca platim la pompa la fel ca in februarie, insa atunci ne aflam pe locul cinci in clasamentul tarilor cu cea mai ieftina benzina.



