Româncă sechestrată în Spania, salvată cu ajutorul polițiștilor din Buzău Caz dramatic in Spania! O romanca de 26 de ani sechestrata de o rețea de marocani a fost eliberata cu ajutorul polițiștilor din Buzau, care au fost alertați de un telefon primit din Germania. Mama fetei a aflat totul dupa ce operațiunea a fost incheiata. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

