- Politistii de investigatii criminale din Buzau au prins, sambata, un barbat cautat de autoritatile italiene,. Acesta facea parte dintr-o grupare care a comis infractiuni de tip mafiot, a informat...

- Membru al familiei Cosa Nostra a fost arestat in Romania. Lovitura de gratie data de Poliția Romana impreuna cu Poliția Italiana, scrie Radu Tudor pe blogul sau. Astazi dimineața, in comuma Smeeni, jud Buzau, in baza unui mandat european de arestare emis de Tribunalul din Palermo, ofițeri de poliție…

- Interlopul Marius Craciun, zis Striparu, fost locotenent al unui alt cunoscut interlop, Clamparu, a disparut dupa ce judecatorii au decis arestarea sa preventiva. El se afla sub control judiciar, fiind...

- Un roman in varsta de 29 de ani, dat in urmarire pentru crima, a fost arestat in Spania. Individul a fost prins la o ferma din centrul peninsulei iberice, unde muncea si locuia de cativa ani. El era...

- ■ inculpatul aflat in executarea unei pedepse de peste un cincinal de inchisoare vine din nou in fata judecatorilor care l-au trimis dupa gratii ■ el a injunghiat un barbat cu care se certase ■ Un tinar aflat in executarea unei pedepse privative de libertate de peste un cincinal pentru infractiunea…

- Tinarul de 19 ani, din Horia, anchetat pentru ca a facut scandal si a batut o persoana pe o strada din localitatea mentionata, a fost arestat la domiciliu pentru o perioada de 30 de zile. Conform politistilor nemteni, agresiunea s-a produs pe 24 iulie, cind “politistii din cadrul Postului de Politie…

- Știai ca avem un grup dedicat noutaților din județul Buzau? Click AICI pentru a te inscrie! Este din nou alerta in vestul țarii, in Timiș, acolo unde un individ a injunghiat doi soți care faceau fitness in parc, la primele orele ale dimineții. Barbatul a murit pe loc, iar femeia a ajuns la spital. Un…

- Poliția din Buzau a demarat, luni dimineața, cercetari pentru a afla cum a disparut un BMW de pe strada Independenței , acolo unde era parcat. Autoturismul in valoare de aproape 10.000 de euro, aflat in proprietatea unui tanar, a fost dat in urmarire internaționala. Buzoianul spera ca mașina sa nu-i…