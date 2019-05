Stiri pe aceeasi tema

- Un roman a fost condamnat la 10 ani de inchisoare in SUA dupa ce a fost acuzat ca, impreuna cu alte persoane, a intrat in locuinta unei femei, i-au injectat pe ea si partenerul acesteia spunandu-le ca este vorba despre un virus letal, ulterior cerandu-le 8,5 milioane de dolari pentru a le furniza antidotul,…

- Un simpatizant australian de origine afgana al gruparii Statul Islamic, care a intrat deliberat cu masina in pietoni pe o strada aglomerata din Melbourne la 21 decembrie 2017, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, transmite DPA, preluand media locale, scrie agerpres.ro.

- Un roman de 32 de ani a fost iertat de judecator britanic de la Curtea din Nottingham dupa ce a fost prins ca a furat un carucior cu cumparaturi... The post Roman de 32 de ani condamnat la o zi de inchisoare in Marea Britanie. A recunoscut ca a furat un carucior cu bunuri in valoare de 730 de lire appeared…

- Judecatorii Mecanismului Tribunalului Penal International al ONU au decis, miercuri, in apel, condamnarea la inchisoare pe viata a lui Radovan Karadzici, fost presedinte al Republicii Srpska, scdie Mediafax. Karadzici, in varsta de 73 de ani, a fost condamnat in 2016, ...

- Un roman a reușit sa uimeasca autoritațile din Anglia! Tanarul a petrecut doar o zi in inchisoare, dupa ce a furat un carucior cu mancare și mai multe produse in valoare de 730 de lire sterline.

- Un constructor roman din Marea Britanie, care a distrus cinci case deoarece nu fusese platit pentru munca sa, a fost condamnat la patru ani de inchisoare, potrivit digi24. In august 2018, barbatul de 31 de ani a folosit un excavator ...

- Fostul mare tenismen roman, Ilie Nastase a fost condamnat de Judecatoria Sectorului 1 la 9 luni si 10 zile de inchisoare cu suspendare, pentru ca ar fi condus sub influenta bauturilor alcoolice si a refuzat recoltarea probelor biologice.Potrivit Antena3.ro, decizia instantei nu este definitiva.Reamintim…

- Un individ de 58 de ani a fost condamnat la 9 ani și 9 luni de inchisoare pentru ca și-a ucis un cunoscut care ii facea zile negre, in Roman. Crima a avut loc in octombrie anul trecut, pe terasa unui bar din localitate. Constantin Țurca (58 de ani) și-a lovit mai intai dușmanul in cap, apoi i-a taiat…