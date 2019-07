Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dorin Cazacu, un tanar roman in varsta de doar 18 ani, a plecat de la Londra, unde locuia, spre Italia, unde s-a dus in vizita la iubita lui. Tanarul a ajuns in localitatea Sala, din provincia Lecco, a notat rotalianul.com. Pe 4 iulie, in jurul orei 17:00, Nicolae și iubita sa se aflau pe malul…

- Nicolae Dorin Cazacu, un roman de numai 18 ani, si-a pierdut viata vineri, pe un pat de spital din Manzoni, Italia, dupa o vizita facuta la iubita lui. Tanarul era stabilit in Londra, Anglia, dar a mers in Italia pentru a-si vedea iubita, care locuia si muncea in Sala, oras din regiunea Lecco. Conform…

- Un roman in varsta de 18 ani si-a pierdut viata departe de tara, in Italia. Nicolae Dorin Cazacu plecase in Anglia pentru a castiga un ban cinstit si pentru a-si ajuta familia. Tanarul a profitat de zilele libere pe care le-a primit de la locul de munca si a decis sa plece in Italia, acolo unde se afla…

- Apar noi detalii despre unul dintre cele mai mari scandaluri din fotbalul romanesc din ultima perioada. Romanul acuzat ca a batut-o pe iubita lui Cristi Manea are propria versiune a ceea ce s-a intamplat aseara la meciul naționalei de tineret.

- Incident bizar in Italia! Un roman de 38 de ani a sunat disperat la autoritati si le-a spus ca a fost batut de soacra. Oamenii legii au ajuns la fata locului, iar ce au constatat este de-a dreptul socant.

- Un roman este suspectul principal intr-o crima aproape perfecta ce a socat Italia. Tanarul, in varsta de 26 de ani, ar fi ucis o fosta campioana la atletism, pentru ca aceasta nu-i raspundea la avansuri.

- Cazul fostei campioane la atletism, gasita fara suflare sub podul Sisto de deasupra Tibrului, la Roma, a șocat Italia. In urma cercetarilor, anchetatorii au decis sa-l aresteze pe un roman de 26 de ani, acuzat ca ar fi aruncat-o in gol pe femeie.

- Un roman din Anglia a fost dat pe mana autoritaților, dupa ce și-a supus partenera de viața unor chinuri greu de imaginat. Acesta a snopit-o in bataie pe iubita lui, dar nu inainte de a o sechestra.