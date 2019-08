Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (34 de ani), atacantul lui Juventus, a marturisit ca ia in calcul și posibilitatea de a se retrage la finalul acestui sezon. „E posibil sa-mi inchei cariera anul urmator, dar, de asemenea, pot juca pana la 40 sau 41 de ani. Nu ma gandesc la asta inca, nu știu ce se va intampla. Vreau…

- Podiumul clasamentului mondial al jucatorilor profesionisti de tenis (ATP), dat publicitatii luni, este neschimbat fata de saptamana trecuta, cu sarbul Novak Djokovic lider detasat, urmat de spaniolul Rafael Nadal si de elvetianul Roger Federer, dar rusul Daniil Medvedev a urcat pe cinci dupa titlul…

- Veste socanta pentru fanii echipei FCSB! Presedintele de imagine al clubului patronat de Gigi Becali, Helmuth Duckadam, a anuntat ca fundașul Marko Momcilovici (32 de ani) ar putea sa nu mai revina niciodata in fotbalul profesionist!

- A inceput sa practice acest sport la Reșița, dupa care a fost transferat in țara la Astra Giurgiu (2000-2003), Petrolul Ploiești (2003-2004) și la Universitatea Craiova (2004-2005). Din anul 2005 a jucat la Zimbru Chișinau pentru doua sezoane, iar pana in anul 2011 a evoluat și pentru Spartak…

- Roger Federer (37 de ani, 3 ATP), poate cel mai valoros tenismen din istorie, a facut o serie de declarații superbe despre Lionel Messi, 32 de ani, starul argentinian al Barcelonei. „Ce iubesc cel mai mult la Messi este viziunea incredibila, totala pe care o are cu mingea la picior. El poate pasa, dribla…

- La vârsta de 37 de ani, jucatorul elvetian de tenis Roger Federer, nr. 3 mondial, afirma ca nu are niciun proiect precis legat de finalul carierei, multumindu-se sa-si planifice ''urmatoarele sase luni sau anul urmator'', acordând în acelasi timp prioritate familiei…

- Impresara Anamaria Prodan a explicat ca ea nu este genul de femeia care sa stea acasa și sa se ocupe de treburile casnice. "Daca vrei sa faci și cariera, și bani, nu poți sa stai acasa și sa speli vasele!! Adica n-aș vrea sa se supere nicio doamna pe mine, dar eu sunt o altfel de femeie. De cariera.…

- Rafael Nadal (33 de ani, 2 ATP) a triumfat din nou la Roland Garros, ajungand la 12 titluri in 15 ani, un record inimaginabil in tenis. Ibericul are 18 turnee de Mare Șlem și s-a apropiat, pentru prima oara in cariera, la doar doua turnee de marele sau rival Roger Federer, care are 20 de ani. ...