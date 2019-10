Cantareata Rihanna a declarat intr-un interviu acordat revistei Vogue, publicat miercuri, ca "persoana cea mai bolnava mintal din Statele Unite pare sa fie presedintele" Donald Trump, informeaza AFP. Artista R&B, originara din Barbados, il acuza pe liderul de la Casa Alba ca asociaza in mod sistematic tulburarile de ordin psihic cu atacurile comise cu arme de foc de persoane caucaziene, dar califica, in acelasi timp, drept acte teroriste acele atacuri armate ai caror autori sunt indivizi care provin din randul minoritatilor etnice. Presedintele american a declarat, in august, ca "maladiile mintale"…