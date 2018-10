Rezultat referendum 2018. Coaliția pentru Familie: Data viitoare vom reuşi 'Ce am trait noi astazi este un vot legal si constitutional (...) un vot covarsitor, chiar daca nu am implinit tinta noastra de sase milioane. Chiar daca telul nostru nu este implinit si nu am putut revizui Constitutia, acest vot (...) ramane sa existe in istoria acestei societati si acestei natiuni. Data viitoare vom reusi, pentru ca apararea firescului, apararea a ceea ce am primit si a ceea ce vrem sa lasam in urma noastra este importanta pentru milioane si milioane de romani. Acum exista dovada extraordinara a acestui interes. Nimeni nu va mai putea spune ca sunt numai niste semnaturi care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

