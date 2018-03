Stiri pe aceeasi tema

- Liderul formatiunii italiene de extrema-dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, nu a mai exclus miercuri posibilitatea de a forma guvernul impreuna cu partidul antisistem Miscarea 5 Stele (M5S), o eventuala alianta intre aceste formatiuni aducand perspectiva de a pune capat blocajului creat de rezultatul…

- Liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului), Matteo Salvini, a estimat ca “o iesire de maniera improvizata” a Italiei din zona euro “nu este de dorit”, dar a reafirmat totodata ca moneda unica este “o eroare”, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Salvini a respins…

- Liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului), Matteo Salvini, spune ca 1o iesire de maniera improvizata” a Italiei din zona euro „nu este de dorit”, dar a reafirmat ca moneda unica este „o eroare”, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- 'Euro este o eroare, insa eu cred ca nu se poate preconiza o iesire din (zona) euro de o maniera improvizata', a declarat liderul extremei drepte italiene, in timpul unei conferinte de presa la Parlamentul European de la Strasbourg.Salvini, al carui partid a obtinut 17,4% din voturi in…

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a facut apel luni la Partidul Democrat (PD, centru-stanga), invins in alegerile de la 4 martie, sa ajute la formarea unui guvern al blocului sau de centru-dreapta, pentru ca Italia sa evite o intoarcere rapida la urne, transmite Reuters. Scrutinul…

- 5 martie - Rezultatele au venit. Establishment-ul (sistemul) a pierdutItalia a avut alegeri parlamentare in weekend si, cu toate ca niciun partid nu a reusit sa castige suficiente mandate pentru a forma guvernul, exista o victorie clara: cea a partidelor antisistem. Formatiunea populista Miscarea…

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern.Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini (foto), a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Liderul partidului de extrema-dreapta Liga Nordului a spus marti ca doar el ar putea fi prim-ministru din partea aliantei de centru-dreapta dupa ce partidul sau a luat cele mai multe voturi din blocul conservator, scrie Reuters. Niciun partid nu a putut obtine majoritatea in Parlament in urma alegerilor…

- Deputatul PSD de Suceava, Catalin Nechifor, considera ca rezultatele alegerilor parlamentare din Italia demonstreaza ca in momentul de fața are loc o mișcare tectonica a electoratului, o migrare din zona partidelor consacrate, principalul perdant fiind partidele de stanga. Caștigatorul alegerilor din…

- Primul senator de culoare din istoria Republicii Italiene, Tony Iwobi, a fost ales din partea Ligii Nordului, partidul de extrema dreapta si antiimigratie, transmite AFP. 'Dragi prieteni, cu mare emotie va anunt ca am fost ales senator al Republicii. Dupa mai mult de 25 de ani de batalii in marea…

- Miscarea 5 Stele (M5S) este partidul care a obtinut cele mai multe voturi in urma alegerilor parlamentare din Italia – 32,22%, dupa numararea a 99% dintre voturi. Pe locul doi se situeaza Partidul Democrat cu 18,9% iar pe trei Liga Nordului cu 17,69%, scrie The Guardian. Cu toate acestea, alianta…

- Italia s-a trezit luni dimineata, cand se numarau inca voturi, invaluita in incertitudine. Odata cu creionarea castigatorilor, cei care au votat mereu „stanga” sau „dreapta” au luat act de schimbarea majora a scenei politice. Sunt doi castigatori: Liga lui Matteo Salvini, care a cucerit Nordul Italiei,…

- De altfel, in pofida succesului coalitiei sale, Berlusconi era in silenzio stampa luni, cel putin pana la redactarea acestui comentariu. Inaintea scrutinului, el parea adevaratul stapan al aliantei, dar rezultatele preliminare confirma pronosticurile lui Salvini. Din cele 37 de procente ale acestei…

- Situația este ingrijoratoare dupa ce coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara. Insa niciuna nu poate obține…

- Seful politic al Miscarii 5 Stele (M5S) din Italia, Luigi Di Maio, a revendicat luni dreptul de a forma un guvern, in contextul in care aceasta formatiune antisistem a devenit primul partid din Italia dupa alegerile legislative de duminica, scrie agerpres.ro.

- Matteo Salvini, liderul partidului Liga (fosta Liga Nordului) a obținut un scor spectaculos la alegerile de duminica în Italia și s-a promovat deja, luni, ca omul ce are dreptul de a forma viitorul guvern de la Roma, chiar daca alianța de dreapta nu are o majoritate.

- Actiunile grupului Mediaset al lui Silvio Berlusconi inregistrau luni o scadere de aproape 7% la bursa de la Milano, in pe ansamblu piata pare mai degraba stabila, dupa anuntarea rezultatelor la alegerile parlamentare de duminica, informeaza AFP. Partidele antisistem, eurosceptice si de…

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta …

- Matteo Salvini, presedintele Ligii (extrema dreapta), a sustinut luni, in timpul unei conferinte la Milano, ca actuala coalitie de dreapta, clasata in frunte in urma legislativelor de duminica la care a obtinut 37% din voturi, are "dreptul si datoria" sa revendice conducerea guvernului, informeaza…

- Italienii au mers la vot pentru a-si alege Parlamentul, in cel mai asteptat scrutin din ultimii ani. Este scrutinul cu cea mai mare miza din ultima vreme, pentru ca de rezultat va depinde directia in care va merge Italia, dar si Uniunea Europeana, in urmatorii ani. Italienii au votat ieri pentru fortele…

- Principalele scenarii: ALEGERI ITALIA REZULTAT. VICTORIE A COALITIEI DREAPTA/EXTREMA DREAPTA ”Este putin probabil ca unul dintre acesti trei pretendenti sa reuseasca sa obtina o majoritate absoluta, dar exista unul, unul dingur, care ar putea sa reuseasca. Dreapta”, declara recent Roberto…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.

- Italia se pregateste pentru o perioada prelungita de instabilitate politica dupa ce alegatorii au votat pentru un parlament divizat in alegerile de duminica, respingand partidele traditionale si optand in numar record pentru formatiuni anti-sistem si de extrema dreapta, noteaza Reuters.

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP.Codrin Ștefanescu il SOMEAZA pe Liviu Dragnea:…

- Un alt exit-poll indica faptul ca Miscarea 5 stele a obtinut 28,8 - 30,8%, Partidul Democrat a obtinut 21 - 23%, Forza Italia 13,5 - 15,5%. Italienii au fost chemati duminica la urne pentru a-i alege pe cei 630 de membri ai Camerei Deputatilor si pe cei 315 ai Senatului.

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP. Potrivit sondajelor realizate la iesirea…

- REZULTAT ALEGERI PARLAMENTARE ITALIA. Alegerile s-au organizat dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formațiunii de centru-stanga Partidul Democrat, și dizolvarea Parlamentului de catre președintele republicii in data de 28 decembrie 2017. ALEGERI ITALIA REZULTAT. Rezultatul scrutinului…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- In Italia, duminica, vor avea loc alegeri generale. Dupa demisia premierului Mateo Renzi, liderul formatiunii de centru-stanga Partidul Democrat, si dizolvarea Parlamentului de catre presedintele republicii in data de 28 decembrie 2017, se vor organiza noi alegeri cu scopul de a incheia criza politica…

- Peste 40 de milioane de cetateni italieni sunt chemati la urne duminica pentru desemnarea membrilor Senatului si Camerei Deputatilor, iar un rezultat neconcludent al scrutinului risca sa genereze o ampla criza politica in Italia.

- Un general de carabinieri, un economist, un campion olimpic, o specialista in criminologie... Miscarea 5 Stele (M5S, populista) si-a prezentat joi, la Roma, echipa ce ar urma sa fie adusa sa guverneze Italia in cazul in care aceasta...

- Un general de carabinieri, un economist, un campion olimpic, o specialista in criminologie... Miscarea 5 Stele (M5S, populista) si-a prezentat joi, la Roma, echipa ce ar urma sa fie adusa sa guverneze Italia in cazul in care aceasta va castiga duminica alegerile legislative, informeaza AFP.…

- In cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta 'Este putin probabil ca unul din acesti trei pretendenti sa poata ajunge la majoritatea absoluta, dar exista unul, doar unul, care ar putea ajunge la aceasta. Este dreapta', a declarat recent Roberto D'Alimonte, directorul departamentului de…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul dupa-amiezii aproximativ 50.000 de persoane la un miting condus de liderul partidului Liga Nordului, Matteo Salvini.La randul lor, formatiunile de stanga si Partidul Social-Democrat organizeaza la Roma un mars impotriva rasismului,…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sambata mitinguri electorale in principalele orase ale tarii, in contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. In centrul orasului Milano (nord) sunt asteptate in cursul…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, este acuzat de deputata Giulia Sarti, Miscarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, ca ar fi furat suma de 23.000 de euro. Totusi, in aceasta perioada, partidul din care face parte aceasta este implicat intr-un scandal monstruos, mai multi deputati fiind acuzati ca si-au insusit…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, a fost denunțat la poliție de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, pentru ca ar fi fraudat-o de 23.000 de euro. Vorbim despre cel mai mare scandal din Italia unde, conform presei italiene, lipsec in total 1,5 milioane de euro.

- Liderul partidului italian de extrema dreapta Liga Nordului, Matteo Salvini, ar putea deveni ministru de interne intr-un eventual nou guvern conservator, considera fostul premier Silvio Berlusconi, relateaza dpa. "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a…

- Cele 10 vaccinuri care sunt obligatorii in Italia pentru a permite accesul copiilor la scoala au devenit o miza in campania electorala, dupa ce doua partide politice italiene, Liga Nordului (LN, formatiune de extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune populista), au promis ca vor abroga…