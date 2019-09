REŢETĂ zacuscă de vinete. Gospodinele o păstrează cu sfinţenie Ingrediente pentru zacusca de vinete - vinete coapte, curatate si scurse bine – 3 kg – ardei si gogosari copti si curatati 2 kg – ceapa alba – 2 kg, – bulion de rosii – 3 l – ulei de floarea soarelui – 500 ml, – sare: 3 linguri sau dupa gust. Cum se prepara zacusca de vinete Cum se preparade vinete Zacusca de vinete. Rețeta veche de 100 de ani. Coaceți vinetele pe tabla (tigaie veche, sau cuptor), le curațați, le scurgeti bine și daca nu le faceți in 1-2 zile le congelați. La fel și ardeii cu gogoșarii – copți, presarat sare, lasat sub capac și curațați bine de piele… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

