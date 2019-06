In acest context, Sandu a spus ca prioritatea guvernului moldovean la etapa actuala este 'democratizarea tarii si asigurarea functionalitatii institutiilor statului in interesul cetatenilor'. Cu aceasta ocazie, Maia Sandu si Dmitri Kozak au subliniat necesitatea relansarii comisiei interguvernamentale moldo-ruse pentru colaborare economica, inclusiv in vederea eliminarii tarifelor vamale pentru 14 categorii de produse, introduse in 2014 (anul semnarii Acordului de asociere) si a rezolvarii problemelor legate de transporturi.

Partile si-au exprimat disponibilitatea de a relansa un dialog…