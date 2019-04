Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat vineri la Washington, dupa trei zile de negocieri comerciale cu oficialii chinezi, ca negocierile "au facut progrese în numeroase chestiuni-cheie", dar "au mai ramas lucruri semnificative de facut", relateaza Reuters citat de Mediafax.Secretarul de…

- «Suntem foarte aproape de semnarea unui acord», a declarat Donald Trump in prezența vicepremierului chinez Liu He, aflat in cursul saptamanii trecute la Washington. Liu He a fost purtatorul unei scrisori din partea președintelui Xi Jinping. Surse informate, citate de presa americana, au relevat ca deocamdata…

- China nu cedeaza presiunilor americane pentru relaxarea restrictiilor impuse companiilor de tehnologie, inaintea unor noi negocieri programate in aceasta saptamana, a relatat duminica Financial Times, citand trei persoane apropiate discutiilor, transmite Reuters, conform news.ro.Reprezentantul…

- Președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a declarat marți ca planuiește sa efectueze o vizita oficiala în China în a doua jumatate a anului 2019, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Bolsonaro, care a criticat în timpul campaniei prezidențiale investițiile…

- Donald Trump a afirmat intr-un tweet ca discutiile comerciale de sambata au fost ”foarte productive”. El a anuntat ca au fist facute progrese substantiale privind probleme structurale importante, inclusiv protejarea dreptului de proprietate intelectuala, transferul de tehnologie, agricultura,…

- Donald Trump a vorbit in mai multe randuri despre o noua intalnire cu Xi Jinping, iar vizita sa in Vietnam la sfarsitul lui februarie pentru un summit cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, a alimentat speculatiile privind o intrevedere iminenta. Intrebat daca a fost prevazuta o intalnire cu omul…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, a declarat ca el și alți oficiali americani vor calatori saptamana viitoare la Beijing pentru discuții comerciale cu China, urmarind sa incheie un acord pentru a evita o creștere a tarifelor vamale pe marfurile chinezești la 2 martie, relateaza Reuters,…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Steven Mnuchin, a declarat ca el și alți oficiali americani vor calatori saptamâna viitoare la Beijing pentru discuții comerciale cu China, urmarind sa încheie un acord pentru a evita o creștere a tarifelor vamale pe marfurile chinezești la 2 martie, relateaza…