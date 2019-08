Studiul a fost realizat de Open-I Research, la comanda RePatriot, in perioada in iulie - august, in baza unui chestionar completat online de catre 1810 romani emigrati in tari precum Spania, Italia, Marea Britanie, Irlanda, Germania, SUA, Franta, Canada, Austria, Norvegia, Belgia. Astfel, 53% dintre respondenti au declarat ca nu vor sa se intoarca in Romania, principalele motive fiind: coruptia, viata politica actuala si mentalitatea.



"Dintre romanii care nu vor sa se intoarca in tara (53% din romanii emigrati), 83% declara ca principalul motiv este coruptia si 72% viata politica actuala.…