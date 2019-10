Stiri pe aceeasi tema

- "Asistam la o dinamica interesanta. Majoritatea de saptamana trecuta, de la motiune, nu mai este valabila si saptamana aceasta. Daca saptamana trecuta a trecut cu 238, de data aceasta, Orban are probleme sa isi asigure majoritatea de 233 (...). Este o problema legata de cvorum, dupa care una legata…

- „In temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) ale art. 100 alin. (1) și ale art. 103 alin. (1) din Constituția Romaniei, republicata, Președintele Romaniei decreteaza: Articol unic. – Se desemneaza domnul Ludovic Orban in calitate de candidat la funcția de prim-ministru, pentru a cere votul de incredere…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marti pe liderul PNL, Ludovic Orban, in functia de prim-ministru. "Dupa consultarile cu partidele politice parlamentare si formatiunile politice parlamentare, am tras...

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, dupa consultarile de luni cu Klaus Iohannis, ca acesta discuta cu partidele pentru ca vrea sa vada daca viitorul premier și Guvern întrunesc majoritatea în Parlament. El a precizat ca ALDE nu va vota noul Executiv daca PMP va face parte din el.„O…

- Daramarea Guvernului PSD, prin moțiune de cenzura, risca sa adanceasca și mai mult cria politica instaurata, de cateva luni, in Romania. Cu un guvern interimar ostil, președintele Klaus Iohannis, artizanul planului de trimitere a social-democraților in opoziție, intenioneaza sa-l nominalizeze pe…

- "PNL e pregatit sa guverneze. In momentul in care va intra la guvernare va pune in aplicare toate masurile pe care deja le avem stabilite. Avem deja oameni pregatiti pentru fiecare minister. Nu va spun nici un nume. Lucrurile sunt clare. Am vazut speculatia cu Robert. Am sa va spun un lucru. Este…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL și intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent” a fost citita joi dimineața in plenul Parlamentului. Votul asupra documentului a fost stabilit pentru joi, 10 octombrie, desi social democratii au incercat din rasputeri sa-l programeze…

- „Exista numeroase discuții privind majoritatea de care are nevoie PSD la votul de incredere din Parlament pe care premierul Dancila va fi nevoita sa-l ceara dupa blocajul impus Guvernului de catre Iohannis. Acest lucru se va intampla dupa pronunțarea CCR de saptamana viitoare pe sesizarea premierului…