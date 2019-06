Remember 11 iunie 1994 - Presa acum 25 de ani Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEI INALTAREA LUI... BULA? Bula, personajul care a dominat, cu autoritate, spiritualitatea noastra, la vreme de restriste totalitara, oferindu-ne atat de necesara raza de speranta prin zambet, parea a fi fost inmormantat, laolalta cu eroii si teroristii sfarsitului de epoca. Nu o data ne-am intrebat de ce, ani de zile, n-am mai auzit un banc. De ce, brusc, am inceput sa privim cu atata seriozitate o realitate facuta, parca, pe masura celebrului personaj. Pentru ca, daca este sa stam stramb si sa judecam drept,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, de 1 iunie, numeroase țari din toata lumea sarbatoresc Ziua Internaționala a Copilului. Este o zi a bucuriei și a recunoștinței pentru copiii mari și mici care ne umplu sufletele și casa de bucurie. Alaturi de alte companii și autoritați care au organizat numeroase activitați dedicate…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? "CURATENIA GENERALULUI SPIROIU" "GENERALUL SPIROIU ESTE CURAT" - pare sa fie concluzia comisiei parlamentare de ancheta. Cu alte cuvinte, dl Spiroiu nu a fost gasit pe listele de spioni pe care le publica cu regularitate serviciile…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEl ULTIMA DIVERSIUNE: INVRAJBIREA PROPRIETARILOR Am relatat, zilele trecute, despre faptul ca generalul de justitie Adrian Nitoiu urmeaza sa fie aruncat in strada de proprietarul apartamentului in care locuieste…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, dupa adoptarea de catre Parlament a propunerii legislative privind repatrierea aurului, ca nu l-a auzit niciodata pe guvernatorul BNR Mugur Isarescu contestand acest proiect."Eu nu l-am auzit niciodata pe Mugur Isarescu contestand acest proiect. Sunt…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEI GUVERNUL Sl PRESA Istoricul relatiilor post-decembriste dintre guvernele care s-au perindat la Palatul Victoria si presa de stat sau particulara au un numitor comun: tensiune si un antagonism mai mult sau mai…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca rezultatele alegerilor israeliene, care il dau in avantaj pe premierul Benjamin Netanyahu, cresc sansele de pace in Orientul Mijlociu. Dupa numararea a peste 97% dintre buletinele de vot de la alegerile de marți, primul-ministru Benjamin Netanyahu…

- Fosta prezentatoare Digi24 Adriana Nedelea a intrat in echipa ziarului Libertatea! Emisiunea Adrianei Nedelea debuteaza astazi. „Adriana Nedelea la fix” este emisiunea de știri, evenimente și investigații care va fi difuzata live pe site-ul Libertatea zilnic, de luni pana vineri.SURSE - Probleme…

- Care erau subiectele zilei in urma cu un sfert de secol, in 1994? TRANZACTIILE TRANZITIEI SINDROMUL FLORICA Invers proportional cu valoarea si cu calitatile sale, fostul comisar-general Florica va ramane in istorie ca un model. Un model tipic pentru aceasta tranzitie buimaca, in care competitia politica…