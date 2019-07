Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste luni pentru a discuta remanierea guvernamentala, dar si pe tema sondajeklor in vederea desemnarii prezidentiabilului partidului. Premierul Viorica Dancila a declarat ca, in perspectiva remanierii, a analizat activitatea a opt ministere si ca va continua. In ceea…

- Premierul Viorica Dancila a declarat sambata, la Calarasi, ca s-a facut evaluarea a opt ministri, iar luni, la Comitetul Executiv National al PSD, se va decide remanierea guvernamentala. "S-a lucrat la evaluarea ministrilor in aceasta saptamana. Nu am terminat aceasta evaluare. Luni, in Comitetul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, referitor la remaniere, ca printre ministerele vizate sunt și portofolii deținute de ALDE. Președintele PSD a adaugat ca a explicat colegilor de coaliție situația, faptul ca a facut o analiza la opt ministere, iar ulterior le va comunica decizia CEx de luni.Citește…

- Premierul Viorica Dancila a inceput evaluarea ministrilor, iar peste doua saptamani va anunta ce schimbari opereaza in Guvern. Pe lista neagra se afla Carmen Dan (Interne), Razvan Cuc (Transporturi) si Petre Daea (Agricultura), toti trei fiind apropiati de Liviu Dragnea. Dancila ar vrea sa-l schimbe…

- Premierul Viorica Dancila a inceput evaluarea ministrilor, iar peste doua saptamani va anunta ce schimbari opereaza in Guvern. Pe lista neagra se afla Carmen Dan (Interne), Razvan Cuc (Transporturi) si Petre Daea (Agricultura), toti trei fiind apropiati de Liviu Dragnea. Dancila ar vrea sa-l schimbe…

- Premierul Viorica Dancila si-a exprimat speranta ca presedintele Klaus Iohannis nu va respinge propunerea ca Ana Birchall, ministrul Justitiei, sa preia si functia de vicepremier pentru parteneriate strategice, precizand ca aceasta a mai indeplinit o astfel de calitate. "Am trimis astazi…

- Paul Stanescu a declarat ca a demisionat din funcția de președinte executiv interimar al PSD din motive personale. Social-democratul a precizat ca este posibil sa candideze pentru postul de vicepreședinte al partidului, la Congresul din 29 iunie, relateaza Mediafax.„Sunt alaturi de doamna…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca așteapta motivarea președintelui Iohannis dupa ce propunerile de miniștri au fost respinse.„Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca apar aceste…