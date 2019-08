La trei zile de la decizia guvernului indian de a abroga autonomia speciala a Casmirului, Pakistanul, care revendica suveranitatea asupra acestei regiuni cu majoritate musulmana, lanseaza un raspuns diplomatic foarte ferm: Islamabadul expulzeaza ambasadorul Indiei și anunța incetarea oricaror relații comerciale cu vecinul indian. Ministrul pakistanez de Externe, Shah Mehmood Qureshi, a anunțat la postul național de televiziune ca a ordonat, de asemenea, rechemarea ambasadorului pakistanez de la New Delhi. Avand in vedere trecutul istoric al acestui conflict dintre Islamabad și New Delhi, vechi…