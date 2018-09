Stiri pe aceeasi tema

- Sir Alex Ferguson, legendarul antrenor al echipei de fotbal Manchester United, a revenit pe stadionul Old Trafford, sambata, pentru prima oara dupa hemoragia cerebrala suferita in luna mai, a anuntat clubul englez, citat de AFP. Manchester United a postat pe contul sau Twitter o fotografie cu managerul…

- Paul Pogba (25 de ani) are parte de o perioada agitata la Manchester United, dupa ce a castigat Cupa Mondiala cu nationala Frantei, scrie Mediafax.Francezul are o relatie rece cu antrenorul Jose Mourinho, iar agentul sau, Mino Raiola, pregateste un transfer-bomba in iarna. Mijlocasul a fost…

- Manchester United a fost invinsa cu 3-2 in deplasare de Brighton, la care Florin Andone, accidentat, nu a fost in lot, meciul disputandu-se duminica in etapa a 2-a a campionatului de fotbal al Angliei. Brighton a inscris doua goluri in doua minute, prin Glenn Murray (25) si Shane Duffy…

- Campionul mondial francez Paul Pogba va ramane la Manchester United, a anuntat, joi, un inalt responsabil al clubului, in timp ce antrenorul Jose Mourinho a explicat ca jucatorul este "fericit" si "are dorinta de a munci" pentru echipa, in ciuda zvonurilor privind dorinta sa de a pleca la Barcelona.…

- Barcelona l-a dorit cu insistenta pe campionul mondial Paul Pogba in aceasta perioada de transferuri. Presa din Spania a anuntat marti ca mijlocasul s-ar fi inteles cu gruparea catalana, astfel ca mai trebuia doar acordul celor de la Manchester United pentru ca francezul sa ajunga...

- Ernesto Valverde, antrenorul Barcelonei, este in cautarea unui mijlocaș, iar catalanii ar putea face un transfer spectaculos. Presa din Italia dezvaluie ca Eric Abidal, directorul sportiv al clubului, s-a intalnit in Los Angeles cu mijlocașul francez Paul Pogba, 25 de ani, legitimat la Manchester Untied.…

- Yerry Mina, 23 de ani, nu duce lipsa de oferte. Dupa o prestație foarte buna la CM 2018 din Rusia, columbianul e dorit in Anglia. Everton a fost prima care și-a manifestat interesul pentru fundaș, iar acum și Manchester United pregatește o oferta. Jose Mourinho e gata sa dea 40 de milioane de euro pentru…

- Antonio Valencia va prelua banderola de capitan al lui Manchester United de la Michael Carrick, care s-a retras. Anunțul a fost facut de Jose Mourinho: "Valencia a fost capitan oricum sezonul trecut cand n-a fost Carrick și el va ramane. Cand nu va juca, vom vedea cine va fi. Depinde cine evolueaza.…