RECALCULARE PENSII 2019. Ministrul Muncii, anunț ”M-am asigurat cu toti colegii de la Casele de Pensii din tara ca tot ceea ce este de facut se va face in termenul legal, si anume pana in 30 septembrie 2019. Dar cei care au primit deciziile acasa in cel mai scurt timp vor primi si diferentele de bani, iar dupa ce aceste diferente vor fi primite vor intra in cuantum cu noua pensie. In acest moment suntem la peste 42.000 de decizii eliberate si trimise catre parintii si bunicii nostri. Au ramas 58.000 de care urmeaza pana la finalul lunii septembrie”, a spus Marius Budai, la Romania TV. Potrivit ministrului, pensionarii care au primit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

