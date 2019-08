Stiri pe aceeasi tema

- Sport Catalunya a anunțat ca președintele lui Real Madrid, Florentino Perez, vrea sa-l aduca pe Camp Nou pe brazilianul Neymar, de la PSG. ”Albii” se lupta cu FC Barcelona pentru semnatura starului sud-american. Pentru Neymar, Real Madrid ii ofera lui PSG 120.000.000 euro plus croatul Luka Modrici,…

- Transferat in aceasta vara de Real Madrid de la Chelsea Londra, in schimbul a 100 de milioane de euro, Eden Hazard (28 de ani) a reusit sa-l scoata din minti pe presedintele Florentino Perez. Motivul? Belgianul s-a prezentat la antrenamentele echipei lui Zinedine Zidane cu kilograme in plus.

- Cristiano Ronaldo a fost premiat de ziarul Marca și a explicat ca „Aveam nevoie de o alta motivatie in cariera, dupa tot ce-am castigat, o schimbare pentru a-mi putea etala fotbalul, iar sezonul trecut a fost unul de top la Juventus". Cristiano Ronaldo s-a intors la Madrid, dar nu ca sa-l scoata pe…

- Florentino Perez vrea sa-l aduca pe decarul lui PSG pe "Santiago Bernabeu", iar pentru asta pune la bataie suma de 90 de milioane de euro si un jucator: galezul Gareth Bale, pe care Zinedine Zidane nu va conta in urmatorul sezon. In urma cu doi ani, PSG ii achita clauza de reziliere lui Neymar pentru…

- ​De acum e oficial: PSG vrea sa-l vânda pe Neymar și nu vrea sa o faca oricum. Conform Le Parisien, formația de pe Parc des Princes vrea în schimbul brazilianului 300 de milioane de euro.Cu multe accidentari și cu probleme în afara terenului, Neymar nu mai este dorit la Paris.…

- Ferland Mendy, 24 de ani, este, incepand de miercuri, noul jucator al celor de la Real Madrid. Spaniolii au confirmat oficial transferul fundașului stanga de la Olympique Lyon, pentru care au achitat 48 de milioane de euro. „Real Madrid și Olympique Lyon au ajuns la un acord privind transferul lui…

- Ferland Mendy, 23 de ani, a fost dorit insistent de Zinedine Zidane pe „Bernabeu". Fundașul stanga va semna cu Real Madrid dupa ce va efectua azi vizita medicala la Paris. Francezul se afla in cantonamentul naționalei de la Clairefontaine. Aparatorul și-a facut debutul la seniori duminica, atunci cand…

- Presedintele clubului Real Madrid, Florentino Perez, a confirmat, luni, ca gruparea pe care o conduce este interesata de transferul jucatorului belgian al echipei Chelsea, Eden Hazard, nu însa si de francezul Kylian Mbappe de la PSG, informeaza lefigaro.fr, potrivit News.ro. "Am încercat…