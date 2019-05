REAL MADRID - BETIS SEVILLA 0-2 // Marcelo le face o promisiune fanilor madrileni

Stiri pe aceeasi tema

- Atletico Madrid a pierdut, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 3-0, în fața echipei Espanyol Barcelona, într-un meci din etapa a 36-a din La Liga.Golurile au fost înscrise de Godin (’45 autogol) si Borja Iglesias (’52 și ’89 penalti).Vezi aici…

- ​​Atletico Madrid a câștigat cu 1-0 partida disputata pe terenul lui Eibar, în etapa a 33-a din La Liga. În urma acestui rezultat, echipa antrenata de Diego Simeone se afla pe poziția secunda, la șase puncte în urma Barcelonei, care înca nu a evoluat.Thomas Lemar…

- Formatul Supercupei Spaniei va înregistra o schimbare radicala începând cu sezonul 2019/2020. Spre deosebire de structura actuala, în care echipele ce disputau Supercupa Spaniei erau câștigatoarea La Liga și câștigatoarea sau finalista Copa del Rey (daca deținatoarea…

- Formatia FC Barcelona a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Espanol Barcelona, intr-un meci din etapa a XXIX-a a campionatului Spaniei potrivit news.ro.Messi a marcat ambele goluri, in minutele 71 si 89. Tot in LaLiga, Leganes s-a impus in deplasare in fata echipei…

- Echipa nationala de tineret a Romaniei se afla in aceasta perioada intr un stagiu de pregatire in Spania.Elevii lui Mirel Radoi au disputat si un meci de verificare, 0 1 cu Spania, iar luni, 25 martie, vor sustine a doua confruntare amicala, cu Danemarca.Partida se va juca la Marbella Football Center,…

- Lionel Messi a castigat, duminica, la Sevilla, cu Betis, meciul cu numarul 477 in tricoul echipei FC Barcelona, un record pentru gruparea catalana, informeaza lequipe.fr potrivit news.roInaintea lui, Xavi a castigat 476 de meciuri pentru FC Barcelona. Messi a jucat 674 de partide cu echipa…

- Aventura lui Julio Baptista (37 de ani) in fotbalul romanesc s-a incheiat! Oficialii clubului CFR Cluj și cel poreclit „Bestia” au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Jucatorul brazilian, trecut pe la Real Madrid, Sevilla sau AS Roma, era cel mai bine platit jucator din Liga I: 45.000…

- Real Madrid a efectuat astazi primul antrenament dupa eșecul din manșa retur a semifinalei Cupa Spaniei, scor 0-3, contra rivalei Barcelona. Fanii care i-au așteptat pe jucatorii lui Solari, au reacționat. Cațiva zeci de suporteri i-au așteptat pe madrileni la baza de pregatire de la Valdebebas, inițial…