Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei a anunțat, astazi, ca l-a desemnat pe Ludovic Orban, liderul PNL, ca prim-ministru. Aceasta decizie nu este deloc una surprinzatoare pentru parlamentarii de Timiș, care susțin ca se așteptau ca președintele Klaus Iohannis sa faca acest anunț. „Avand in vedere ca este unul dintre…

- Ludovic Orban a facut primele declaratii dupa ce Klaus Iohannis l-a desemnat premier. "Va multumesc pentru increderea acordata de a forma un guvern intr-o perioada dificila pentru Romania. Sunt...

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis a anunțat, la Palatul Cotroceni, persoana pe care o desemneaza pentru a forma noul Guvern: Ludovic Orban. Seful statului a sustinut o declaratie de presa, la ora 17, la Palatul Cotroceni, in cadrul careia a anunțat ca președintele PNL, Ludovic Orban este desemnat…

- CHIȘINAU, 15 oct - Sputnik. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a desemnat in calitate de premier al Romaniei pe Ludoivc Orban, președintele PNL. Anunțul a fost facut de șeful de la Cotroceni, in cadrul unei conferințe de presa, in urma unei noi runde de consultari cu liderii partidelor…

- Liderul PNL Ludovic Orban va merge, marți, pentru consultari cu președintele Klaus Iohannis pe marginea numirii unui nou șef al Executivului, ca urmare a demiterii actualului Guvern PSD prin moțiune de cenzura, au declarat, surse politice, pentru MEDIAFAX.Șeful statului se va intalni, luni, ...

- Liderul PNL Ludovic Orban va fi desemnat premier de presedintele Klaus Iohannis la inceputul saptamanii viitoare, sustin surse politice pentru Adevarul. De ce nu l-a anuntat vineri? Seful statului va avea luni inca o runda de discutii doar cu presedintii partidelor pentru a calcula exact pe cate voturi…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a anunțat vineri ca, in cadrul consultarilor cu Klaus Iohannis, i-a propus acestuia trei variante de premier care sa conduca viitorul Guvern. In același timp, el a vorbit și despre riscurile unui guvern condus de Ludovic Orban.„Prima opțiune este un premier din UDMR.…

- Liderul PNL Ludovic Orban declara ca PNL cere imperativ convocarea Parlamentului in sesiune extraordinara pentru adoptarea masurilor solicitate de presedintele Klaus Iohannis „Capacitatea administrativa a statului roman a fost distrusa in ultimii ani de guvernarile PSD-ALDE, din cauza numirilor…