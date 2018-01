Stiri pe aceeasi tema

- Ei au vorbit despre marele protest anunțat pentru sambata, 20 ianuarie, "Revoluția" generației noastre. In plus, Cristian Mihai Dide și Tudor Carstoiu au lansat o invitație inedita pentru Mihai Tudose pe care o veți afla vineri, 19 ianuarie, incepand de la ora 11:00, cand va fi difuzat interviul.…

- Astfel, potrivit Antena 3, in ședința de Guvern nu sunt Marcel Ciolacu, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, și Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene. Amintim ca Felix Stroe și-ar fi luat concediu. In ceea ce-l privește pe Marcel Ciolacu, acesta a demisionat din funcția de vicepremier.…

- Dorel Giurgiu este diferit. Nu este așa cum ne-am obișnuit sa fie artiștii de la Eurovision. Pare un om in lumea lui, un om simplu care iși vede de treaba. Cat despre mișcarea scenica, și la acest capitol puncteaza intr-un fel sau altul. Dorel Giurgiu a participat și anul trecut la Eurovision, iar…

- "E cineva acolo? Shinzo Abe si-a ales cel mai prost moment sa viziteze Romania", a scris, marti, Euronews, despre vizita premierului japonez, care a sosit in Romania imediat dupa ce Mihai Tudose a parasit Guvernul.Premierul japonez Shinzo Abe a calatorit 8.700 de kilometri pentru a face o…

- La puțin timp dupa depunerea demisiei de onoare, Marcel Ciolacu a transmis un mesaj pe pagina sa oficiala de Facebook, in care anunța ca se va intoarce in Parlament unde se va implica in mod special pentru dezvoltarea județului Buzau. „Mulțumesc premierului Mihai Tudose, intregii echipe guvernamentale…

- Liderii PSD urmeaza sa discute, marti, în sedinta Comitetului Executiv National, propunerea pentru functia de premier. Citește și: Ce prevede Constituția României în cazul demisiei unui premier "Am decis ca mâine, de la ora 11,00, colegii sa revina în…

- Sociologul a spus ca Marcel Ciolacu, vicepremierul care a demisionat din Guvern impreuna cu Mihai Tudose, este "un bagator de seama". [citeste si] "Mihai Tudose pleaca cu Marcel Ciolacu. Acesta din urma a avut un portofoliu de excepție - acela de bagator de seama pe langa premier.…

- "Mulțumesc premierului Mihai Tudose, intregii echipe guvernamentale și tuturor colegilor mei pentru modul exemplar in care am colaborat in aceasta perioada. A fost un efort extraordinar pentru a duce la indeplinire angajamentele din programul de guvernare cu care am caștigat alegerile. Avem o creștere…

- In Comitetul Executiv Național (CExN) al PSD de luni seara s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Guvernul lui Mihai Tudose, potrivit Antena 3. Tudose a anunțat ca va demisiona din funcție. MAI MULT, aici » PaginadePolitica.ro

- In Comitetul Executiv Național (CExN) al PSD de luni seara s-a decis retragerea sprijinului politic pentru Guvernul lui Mihai Tudose, potrivit Antena 3. Tudose ar fi anunțat ca va demisiona din funcție. Ar fi fost doar patru voturi impotriva deciziei din cele 67 de voturi din CExN, conform sursei citate.…

- Sedinta CEx al PSD | Codrin Stefanescu: Vom avea o sedinta mai furtunoasa ca niciodata. Suntem toti cu nervii la pamant Comitetul Executiv al PSD se intruneste luni la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului vor decide daca ii vor retrage…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, a lansat duminica pe pagina sa de Facebook un apel catre conducerea PSD "sa lase Guvernul sa lucreze, pentru ca este pe calea cea buna, chiar daca trebuie sa ia masuri care deranjeaza pe unii".

- Aflat in plin avant de imagine, premierul tarii – Mihai Tudose nu se duce ca Liviu Dragnea prin tara, ci apasa “pe butoane” de la Bucuresti. Precaut, echipa Ciolacu – PEN marseaza pe viitor si nu pe trecut, incepand incet sa “injecteze” in mintile social-democratilor (si nu numai) noua directiva a…

- Dragnea, reacție in scandalul Tudose-Dan: ”Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru. Punct”, a spus președintele PSD, vineri, la Bacau. Liviu Dragnea se afla in aceasta perioada intr-un turneu in județele din Moldova, pentru a-și securiza voturile, in Comitetul Executiv Național care va avea loc…

- Casa Regala a Romaniei va parasi Palatul Elisabeta, incepand cu data de 5 februarie. Decizia vine dupa avizul negativ din Guvern, anunța Antena 3.Cabinetul Tudose a dat, in sedinta de miercuri, aviz negativ initiativei legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale.…

- Chiar daca nu are protofoliu, munceste mai mult decat orice ministru; cel putin asa a sustinut, miercuri seara, intr-un interviu la Antena 3, primul ministru Mihai Tudose in momentul in care a vorbit despre prestatia vicepremierului Marcel Ciolacu. Tudose a spus ca de acesta din urma il leaga o prietenie…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri seara, ca Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, el precizand ca este vorba de proiecte in valoare de 10 miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- Prezent aseara in studioul Antena 3, premierul Mihai Tudose a vorbit despre misiunea pe care o are la Palatul Victoria, dar și despre oamenii care ii sunt alaturi in activitatea guvernamentala. Provocat de Mihai Gadea sa spuna daca are prieteni printre membrii cabinetului, premierul a dat din casa și…

- Prezent aseara in studioul Antena 3, premierul Mihai Tudose a vorbit despre misiunea pe care o are la Palatul Victoria, dar și despre oamenii care ii sunt alaturi in activitatea guvernamentala. Provocat de moderatorul Mihai Gadea sa spuna daca are prieteni [...] citește mai mult Post-ul Tudose, dezvaluire…

- Guvernul a primit o solicitare de inchiriere a Palatului Elisabeta "un pic ciudata" de la Familia Regala, a afirmat miercuri premierul Mihai Tudose. Intrebat la Antena 3 daca au evoluat lucrurile avand in vedere ca Familia Regala este in situatia de a parasi Palatul Elisabeta in luna februarie,…

- Gica Popescu, dostul fotbalist din „generația de aur” a naționalei Romaniei, a fost numit in funcția de consilier personal premierului Mihai Tudose, pe probleme de relație cu UEFA și organizarea Campionatului European de Fotbal din 2020.Anunțul a fost facut de premierul Tudose, miercuri seara,…

- Mihai Tudose iși lauda un ministru despre care ”lumea spune ca nu face nimic”! Nu este vorba despre celebrul ”Petru Daea”, așa cum ii spune premierul ministrului Agriculturii, Petre Daea, ci despre...Marcel Ciolacu. Acesta este unul dintre vicepremieri, dar singurul care nu are un portofoliu anume.Tudose…

- Premierul a spus ca se cunoaște foarte bine cu vicepremierul, mai precis, de 25 de ani. "Daca pleaca vicepremierul Marcel Ciolacu, plec și eu. Ne știm de 25 de ani. Facem vacanțele impreuna, cu familiile, cu copiii. Lumea rade de el ca este ministru fara portofoliu, adica vezi-Doamne ca nu…

- Mihai Tudose acuza ca anumiți jurnaliști executa ordine, atunci cand Guvernul ia masuri economice ce afecteaza diverse interese. Tudose a facut referire directa la Antena 3 și a anunțat ca va face ”un mic spectacol” atunci cand nu va mai fi premier și va devoala numele jurnaliștilor care raspund…

- In aceste momente, premierul Mihai Tudose este invitat intr-o emisiune la Antena3. Lesne de ințeles, siubiectul nr 1 abordat este cazul polițistului acuzat de pedofilie care a ridicat in picioare o țara intreaga și care zguduie Guvernul și Poliția din temelii. Read More...

- Presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, presedintii Camerelor Parlamentului si mai multi ambasadori se afla pe lista invitatilor primarului iesean Mihai Chirica la manifestarile organizate de municipalitate cu prilejul aniversarii a 159 de ani de la infaptuirea Unirii Moldovei cu Tara Romaneasca. …

- Seful Executivului a facut aceste afirmatii la Palatul Victoria, la ceremonia de semnare a contractelor pentru achizitia a 14 echipamente Computer Tomograf (CT), 24 de aparate de Rezonanta Magnetica (RMN) si 21 de sisteme informatice PACS (tehnologie medicala de imagistica). "Este un pas pentru…

- Noi informații din ședința CEX ies la iveala. Potrivit unor surse citate de Antena 3, premierul Mihai Tudose s-a aratat extrem de nervos in ședința, spunand ca nu mai poate conduce un `trabant și sa ajunga in Formula 1`.„Nu mai pot sa conduc un trabant și sa ajung in Formula 1.”, le-ar fi…

- Executivul vrea sa identifice o solutie pentru a incuraja introducerea in piata a masinilor noi, a anuntat premierul Mihai Tudose, precizand insa ca nu se doreste inlocuirea unei taxe cu o alta. Intrebat intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3 ce solutie se are in vedere in cazul timbrului de mediu,…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- S-a aflat ce pensie are gelu Voican-Voiculescu, cel care a facut parte din completul de judecata, care a ordonat uciderea fostului dictator comunist Nicolae Ceaușescu și a soției sale, Elena. Gelu Voican-Voiculescu este un om politic roman, care a deținut funcția de viceprim-ministru in Guvernul provizoriu…

- Aproximativ 10.000 de persoane au ignorat ploaia si au iesit din case pentru a veni in centrul Iasului sa ia parte la manifestarile organizate de municipalitate de Ziua Nationala. Cu acest prilej, la Iasi a fost organizat un spectacol folcloric urmat de un ceremonial militar si religios, urmat de discursurile…

- Tudose, despre cursul euro/leu: BNR trebuia sa intervina; nu a facut-o Prim-ministrul Mihai Tudose a reprosat Bancii Nationale a Romaniei, joi, intr-o emisiune la Antena 3, ca nu a intervenit pentru a stopa aprecierea euro in raport cu leul si ca a permis bancilor sa reduca nivelul minim al rezervelor.…

- Prim-ministrul a afirmat ca domeniul educației ramane in continuare o prioritate a guvernarii, alaturi de sanatate și infrastructura, menționand ca exista deja proiecte majore care vizeaza imbunatațirea pregatirii și a condițiilor de munca ale corpului profesoral. Citeste si: Mihai Tudose…

- Dupa mai bine de trei ore de discutii la Palatul Victoria, medicii de familie nu au reusit sa ajunga la un acord cu premierul Mihai Tudose si cu vicepremierul Marcel Ciolacu.Citeste si: Klaus Iohannis, gest NEASTEPTAT. Pe cine invita Administratia Prezidentiala la parada de 1 Decembrie - VIDEO…

- Intrebat despre faptul ca unii primari se plang ca vor fi nevoiti sa majoreze taxele locale cu 20% din cauza scaderii impozitelor de la 16% la 10%, premierul Mihai Tudose a afirmat: ”Este fals. Niciun primar, nicio unitate administrativ-teritoriala nu va avea un buget mai mic. Bugetul va fi cel putin…

- "Uitandu-ne la festivalurile care sunt organizate, am observat ca castigatorii sunt chemati si in anii viitori sa cante", l-a abordat Anca Murgoci pe Ducu Bertzi, aratandu-i ca "la concursurile acestea care sunt televizate, cum ar fi X-Factor si Vocea Romaniei, aflam ca astazi a castigat nu stiu…

- ”Am o rugamite catre mediul de afaceri, hai sa nuanțam. Nu știu daca creșteți brutul, scadeți netul. Spuneți, ca pleaca de aici și spune ca dumneavoastra ați spus... asta, o sa iasa afara, nu v-a auzit, ca asta e `comunicatul oficial`, ca nu v-a auzit mediul de business, creșteți brutul sau nu micșorați…

- Cinci noi spitale regionale vor fi construite, în perioada urmatoare, la Constanța, Galați-Braila, Brașov, Timișoara și Târgu Mureș. Asta dupa ce Guvernul a aprobat, astazi, în ședința, un “Memorandum pentru aprobarea inițierii demersurilor în vederea identificarii de soluții…

- Trei foste unitati militare din Unguriu (judetul Buzau) vor fi transferate de la Ministerul Apararii la Ministerul Justitiei, pentru a fi transformate in penitenciar cu regim semideschis. In urma cu doua luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vizitat, impreuna cu vicepremierul Marcel Ciolacu,…

- Guvernul pastreaza ca prioritati Sanatatea, Educatia si Infrastructura, a declarat premierul Mihai Tudose, marti, la Palatul Victoria, la semnarea contractului de finantare pentru modernizarea si reabilitarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii 'Sfanta Maria' Iasi.