- Statele Unite si Rusia au anuntat aproape in acelasi timp retragerea din Tratatul de dezarmare nucleara. Partile s-au acuzat una pe alta de incalcarea documentului. Anuntul nu este o surpriza. Presedintele Donald Trump anuntase in februarie actiunea, dupa un ultimatum dat Moscovei sa respecte Tratatul.…

- Mai multe tari membre ale NATO au invinovatit vineri Rusia pentru incetarea aplicarii Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), pact din care SUA s-au retras oficial, transmite Reuters. Ministrul de externe britanic Dominic Raab a declarat ca Moscova poarta responsabilitatea pentru incetarea…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit dpa si AFP."Nu avem intentia sa desfasuram…

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- La inceputul lunii februarie, Statele Unite si-au anunțat retragerea din Tratatul privitor la Fortele Nucleare Intermediare (INF) din 1987, semnat de Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov. Harald Kujat, fost președinte al Comitetului militar al NATO, a afirmat, intr-un interviu acordat Sputnik, ca regreta…

- Moscova si-a exprimat luni speranta ca vizita secretarului de stat american Mike Pompeo in Rusia va contribui la 'stabilizarea' relatiilor bilaterale si la relansarea unui dialog 'substantial' cu privire la controlul armelor pe fondul incertitudinii in domeniul dezarmarii dupa denuntarea Tratatului…

