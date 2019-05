Muzicianul american Moby a scris in cartea sa de memorii, „Then It Fell Apart“, ca a avut o relație de scurta durata cu Natalie Portman in 2001. Actrița neaga aceste informații. Richard Melville Hall (53), cunoscut dupa numele de scena Moby, a povestit in cartea sa ca pe vremea cand avea 33 de ani, iar Natalie Portman avea 20 de ani, actrița a venit in culisele unuia dintre concertele sale și a inceput sa flirteze cu el, apoi au ieșit in oraș și chiar s-au sarutat, potrivit adevarul.ro . Natalie Portman neaga ca ar fi avut o relație cu Moby Intr-un interviu acordat editiei britanice a revistei…